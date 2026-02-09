Acueducto de Bogotá reveló si habrá o no racionamiento de agua otra vez

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natascha Avendaño, descartó que exista riesgo de racionamiento de agua en Bogotá, en respuesta a la advertencia del exalcalde Enrique Peñalosa sobre un posible desabastecimiento ante la llegada de un nuevo fenómeno del Niño.

Peñalosa alertó sobre un riesgo muy alto de que Bogotá frente las restricciones hídricas similares a las del inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán:

"Todo parece indicar que la sequía de este año es la peor en muchos, muchos años" y señaló como única solución el avance del proyecto conocido como Chingaza II.

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¿Habrá otra vez racionamiento de agua en Bogotá? Estas son las cifras

El exalcalde recordó que el acueducto de Bogotá abastece "a uno de cada cinco colombianos, a más de 20% de la población de Colombia, que además genera más del 30% de la producción y mucho más de la mitad de los impuestos que recibe el gobierno colombiano".

Peñalosa expresó su preocupación porque el proyecto no ha avanzado por una serie de falsos ambientalismos.

Sin embargo, la gerente Avendaño entregó las cifras de los niveles de los embalses que responden a la denuncia de Peñalosa:

Bogotá en este momento, llevamos varios meses diciéndolo, no está en riesgo de desabastecimiento ni de entrar en un racionamiento.

La funcionaria precisó que el sistema Chingaza actualmente está al 91% de su capacidad, con aproximadamente 53 a 54 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía de operación.

El impacto del fenómeno del Niño en los embalses

Avendaño explicó que desde marzo y abril, cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anunció la posible llegada de un fenómeno del Niño fuerte, se implementaron medidas operativas para equilibrar el suministro.

Empezamos a traer más agua de la planta de Tibitoc para balancear y permitir que el sistema Chingaza pudiera llenarse, explicó.

En el momento del racionamiento, entre 2024 y 2025, "logramos balancear gracias a la optimización de la planta de Tibitoc, gracias al aumento de la concesión por parte de la CAR y al consumo responsable de los bogotanos".

Respecto al proyecto mencionado por Peñalosa, aclaró que "Chingaza II no existe como proyecto". Explicó que lo que existe es el Sistema Chingaza, planeado hace 60 años, del cual solo se ejecutó una parte y señaló que la empresa está trabajando con la autoridad ambiental en las fases para completar el fortalecimiento del sistema.

La gerente del Acueducto de Bogotá se refirió a la importancia de mantener el consumo responsable del agua, lección aprendida del racionamiento de 2024-2025, aunque aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento en el mediano y largo plazo gracias a la estrategia de seguridad hídrica implementada.