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Chats que incriminarían a alias Bam Bam en el asesinato de Gustavo Aponte: se iba a escapar a Perú

El segundo capturado por el asesinato del dueño de Arroz Sonora con un pasaporte falso intentaba salir en un vuelo a Perú desde el aeropuerto El Dorado.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
01:56 p. m.
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Gerson Leonardo Contreras, conocido como alias Bam Bam, fue capturado en la medianoche del martes 1 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá cuando intentaba huir hacia Lima, Perú, con un pasaporte falso.

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Las autoridades lo señalan como el articulador principal del grupo de sicarios que asesinó al empresario Gustavo Aponte al salir de un gimnasio en un exclusivo sector de la ciudad, al parecer, en un ataque equivocado.

La captura se materializó cuando alias Bam Bam intentaba abordar un vuelo internacional. Las autoridades habían emitido una orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado.

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Las pruebas que revelarían el rol de alias Bam Bam en el crimen de Gustavo Aponte

La Fiscalía considera determinantes las pruebas recopiladas contra alias Bam Bam, quien enfrenta cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

El expediente completo del caso, revelado por Noticias RCN, contiene conversaciones del grupo de WhatsApp denominado "Los Gladiadores", donde se evidencia la planeación detallada del atentado.

Los mensajes del 11 de febrero, día del crimen, muestran cómo alias Bambam coordinaba cada movimiento del operativo.

"Buenos días, Dios los bendiga. Activos. Necesito que todos estemos allá a las 7.30 por tardar. Activos con la moral", escribió en horas de la mañana, según consta en los chats de WhatsApp que obran en poder de las autoridades.

Las conversaciones continúan con reportes de otros miembros de la banda confirmando su presencia en el lugar:

"Ya llegamos. Epa, voy dando la ronda. Activos, que la señora está en la calle". Estos mensajes demuestran la estructura organizada del grupo criminal y el papel de coordinación ejercido por el ahora capturado.

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Los delitos que le imputarán a alias Bam Bam

En las próximas horas, el capturado será presentado ante un juez para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Esta es la segunda persona detenida en relación con el asesinato del empresario Gustavo Aponte.

Las autoridades continúan terminando los informes correspondientes para proceder con el proceso judicial.

El material probatorio recopilado, incluyendo las conversaciones de WhatsApp y evidencias adicionales, será presentado formalmente ante la justicia como sustento de los cargos contra alias Bam Bam por su presunta participación como cerebro operativo de este crimen.

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