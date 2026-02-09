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Ejército habría frustrado posible atentado con carro bomba del ELN en Cúcuta

La información fue entregada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, donde aseguró que el procedimiento se desarrolló en el sector de Agua Clara.

Foto: AFP
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Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
07:43 a. m.
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Una posible acción terrorista habría sido frustrada durante la noche de este martes en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, luego de que tropas del Ejército Nacional localizaran un vehículo que había sido reportado como hurtado y que tenía explosivos.

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Frustran posible atentado en Cúcuta

La información fue entregada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, donde aseguró que el procedimiento se desarrolló en el sector de Agua Clara.

De acuerdo con el reporte preliminar, los militares encontraron el vehículo y realizaron una primera verificación con un canino especializado en detección de explosivos.

El animal habría alertado sobre la posible presencia de material explosivo en el automotor.

Según el mandatario, al notar la presencia de las tropas, las personas que se encontraban en el lugar abandonaron el vehículo y escaparon en una motocicleta.

Ante la sospecha de que el automotor pudiera estar acondicionado para cometer un atentado, las autoridades procedieron a asegurar la zona y coordinaron con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos.

Estos especialistas serían los encargados de verificar el contenido del vehículo y neutralizar la amenaza, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

ELN, señalado como posible responsable

De acuerdo con la información divulgada por el Jefe de Estado, las primeras indagaciones apuntan al ELN como posible responsable de la acción.

Sin embargo, hasta el momento, esta hipótesis hace parte de la información preliminar y deberá ser confirmada por las autoridades a través de la investigación correspondiente.

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El presidente aseguró que la reacción de la Fuerza Pública permitió evitar lo que podría haber sido un ataque con un carro bomba y, con ello, una posible tragedia en esta zona de Cúcuta.

“A los terroristas se lo advertimos: no vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror. Los vamos a perseguir y combatir con toda la fuerza legítima del Estado”, aseguró el presidente.

Las autoridades avanzan en la verificación del vehículo y en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este hecho, así como el tipo y la cantidad de explosivos que presuntamente se encontraban en el automotor.

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