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¡De nuevo tembló en Colombia hoy 2 de septiembre de 2026! Estos han sido los movimientos telúricos

¿Cuántos movimientos telúricos han estado por encima de la magnitud de 3.0? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

septiembre 02 de 2026
01:13 p. m.
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Este miércoles, desde las 12:02 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores en el país.

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y 3.6 y, en varios de los casos, las profundidades han sido superficiales.

¿Dónde han sido exactamente los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 2 de septiembre de 2026

12:02 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Totoró (Cauca), a 20 de Silvia (Cauca) y a 23 de Puracé (Cauca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 2 de septiembre de 2026?

  • 12:34 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Carmen Del Darién (Chocó), a 26 de Riosucio (Chocó) y a 35 de Murindó (Antioquia).

  • 1:06 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 1:11 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:33 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 1:48 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 14 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).

  • 4:56 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 53 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 7:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 7:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 8:39 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 11:52 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Totoró (Cauca), a 20 de Silvia (Cauca) y a 22 de Puracé (Cauca).

  • 12:46 a.m.

Epicentro: El Bagre, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 74 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 29 de Zaragoza (Antioquia) y a 42 de Nechí (Antioquia).

  • 12:54 a.m.

Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Becerril (Cesar), a 26 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 36 de Agustín Codazzi (Cesar).

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