Nuevo atentado con carro bomba contra estación de Policía de Los Patios deja un muerto y 11 heridos

Un atentado terrorista sacudió la noche de este 31 de agosto en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, cuando un carro bomba fue detonado a las 11:15 de la noche contra la estación de policía local.

Nuevo atentado terrorista en Norte de Santander

El ataque dejó como saldo una persona muerta, identificada preliminarmente como un taxista de nacionalidad venezolana, además de once heridos, entre ellos dos policías y nueve civiles.

La explosión se registró en pleno centro del municipio, en una zona de alta circulación que conecta con la vía hacia Pamplona y Bucaramanga. El vehículo con explosivos fue abandonado cerca de la estación policial y detonado de forma remota, causando destrucción masiva en la fachada del comando policial y en las estructuras circundantes.

Entre los heridos se encuentran un auxiliar de policía y un intendente que sufrió la amputación de una extremidad inferior. Los nueve civiles afectados recibieron atención prioritaria en centros hospitalarios de la zona. Varias motocicletas estacionadas en el lugar fueron incineradas por las llamas, mientras que la onda explosiva destruyó viviendas, locales comerciales, vehículos particulares y taxis en un radio considerable.

La magnitud del ataque quedó evidenciada en los daños a la infraestructura: vidrios destrozados, viviendas sin techo, árboles afectados y comercios operando parcialmente. La zona afectada se encuentra cerca de la clínica Samaritana, el centro médico más grande del área, además de instituciones educativas.

ELN habría sido responsable del ataque

Las autoridades policiales atribuyeron el atentado al ELN, específicamente al Frente Germán Velasco Villamilca.

"En este atentado sufren consecuencias de lesiones dos funcionarios de policía, uno de ellos con mutilación de un miembro inferior y otro con esquirlas en su cuerpo (…) la Policía Nacional rechaza categóricamente este hecho terrorista en donde vamos a articular todos los esfuerzos con investigación criminal, con Fiscalía General de la Nación, inteligencia policial para lograr la judicialización, individualización y captura de los responsables", aseguró el coronel Jimmy Arley Belalcázar, comandante de la Policía en Cúcuta.

Este atentado ocurre exactamente un mes después de otro ataque terrorista contra el comando de la Policía del departamento Norte de Santander, donde fue abandonado un vehículo con rampas de lanzamiento y carga explosiva.

De la Espriella hará consejo de seguridad tras atentado en Los Patios

A través de X, el presidente Abelardo de la Espriella informó que convocó a un consejo de seguridad extraordinario de seguridad con toda la cúpula de la fuerza pública tras el atentado en el área metropolitana de Cúcuta.

"No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades", escribió el mandatario colombiano.