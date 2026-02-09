Importante decisión de cara al regreso de América al Pascual Guerrero

Después de una larga espera debido a las afectaciones que tuvo el estadio Pascual Guerrero tras el terremoto del 10 de agosto, América de Cali vuelve a su casa para el partido vs. Alianza Valledupar.

Aunque las afectaciones en el estadio no fueron estructurales y el campo de juego estaba en óptimas condiciones, el regreso de América al Pascual tuvo que esperar más de lo pensado mientras se revisaban daños menores en iluminación y mampostería, pero finalmente los hinchas vuelven a su casa habitual.

Sin embargo, la vuelta contará con algunas restricciones en las tribunas como medida preventiva y para proteger a los asistentes y residentes cercanos que se vieron afectados por las condiciones de la infraestructura.

¿Cuáles son las tribunas habilitadas para el partido América vs Alianza Valledupar?

La Comisión Distrital definió que para el juego del 3 de septiembre a las 4 de la tarde, se habilitarán en su totalidad las tribunas de norte y oriental; sur solo tendrá habilitada la primera parte de la tribuna y occidental estará cerrada en su totalidad. Además, se prohibió para este partido el ingreso de trapos e instrumentos y estas medidas serán evaluadas conforme avancen los partidos.

De acuerdo a estas disposiciones, América definió los precios de la boletería: Sur tendrá un costo de $40.000; norte, que estará habilitada para la barra popular, costará $37.000; oriental 1 tendrá un valor de $60.000 y para oriental 2, serán $65.000.

¿Cuáles son los próximos partidos de América como local?

El cuadro americano tiene programados tres partidos consecutivos jugando como local, por lo que la hinchada podrá asistir al Pascual Guerrero nuevamente de forma permanente si nada extraordinario ocurre. El jueves 3 de septiembre recibe a Alianza Valledupar, el 9 de septiembre por la Copa Betplay a Pereira a las 6 de la tarde y el sábado 12 de septiembre enfrentará a Deportivo Pasto a las 8:15 p.m.