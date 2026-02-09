Cantante venezolano murió en grave accidente de moto: esto se sabe

El entorno de la música llanera se encuentra de luto en Venezuela debido a que uno de sus intérpretes falleció en un grave accidente.

Jhorvis Corrales, que se estaba proyectando como uno de los artistas folclóricos con mejor proyección y era principalmente reconocido en las zonas de Guárico y Calabozo, partió de este plano terrenal el pasado sábado 29 de agosto de 2026.

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El cantante, que también ejercía como compositor, se iba movilizando en una moto luego de haber asistido a una presentación.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Jhorvis Corrales, el cantante de Venezuela?

De acuerdo con lo reportado, Jhorvis Corrales estuvo presente en una reunión privada que se llevó a cabo en una finca situada en la vía Palo Seco, la localidad rural que hace parte del estado de Guárico, en Venezuela.

Sin embargo, una vez ese encuentro culminó, se subió en su moto con destino hacia Calabozo, pero perdió el control en el tramo de El Calvario y falleció a causa del impacto.

En medio de esa difícil situación, las autoridades venezolanas se encuentran adelantando una investigación que permita establecer las causas del siniestro.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Jhorvis Corrales, el cantante de Venezuela

Luego de que se confirmó el fallecimiento de Jhorvis Corrales, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Llega al cielo cantando", "vas a seguir brillando", "qué tristeza", "en paz descanse", "fortaleza para sus familiares y amigos", "tenía una hermosa voz", "Dios lo reciba en el cielo", "qué tragedia" y "era muy joven", han sido algunas de las reacciones.

Algunos de los éxitos más sonados de Jhorvis Corrales son: