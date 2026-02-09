CANAL RCN
Internacional

Cantante venezolano murió en grave accidente de moto: esto se sabe

Las autoridades siguen investigando las causas exactas del siniestro.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
11:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entorno de la música llanera se encuentra de luto en Venezuela debido a que uno de sus intérpretes falleció en un grave accidente.

Jhorvis Corrales, que se estaba proyectando como uno de los artistas folclóricos con mejor proyección y era principalmente reconocido en las zonas de Guárico y Calabozo, partió de este plano terrenal el pasado sábado 29 de agosto de 2026.

Famoso creador de contenido murió en grave accidente de moto
RELACIONADO

Famoso creador de contenido murió en grave accidente de moto

El cantante, que también ejercía como compositor, se iba movilizando en una moto luego de haber asistido a una presentación.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Jhorvis Corrales, el cantante de Venezuela?

De acuerdo con lo reportado, Jhorvis Corrales estuvo presente en una reunión privada que se llevó a cabo en una finca situada en la vía Palo Seco, la localidad rural que hace parte del estado de Guárico, en Venezuela.

Sin embargo, una vez ese encuentro culminó, se subió en su moto con destino hacia Calabozo, pero perdió el control en el tramo de El Calvario y falleció a causa del impacto.

En medio de esa difícil situación, las autoridades venezolanas se encuentran adelantando una investigación que permita establecer las causas del siniestro.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Jhorvis Corrales, el cantante de Venezuela

Luego de que se confirmó el fallecimiento de Jhorvis Corrales, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Llega al cielo cantando", "vas a seguir brillando", "qué tristeza", "en paz descanse", "fortaleza para sus familiares y amigos", "tenía una hermosa voz", "Dios lo reciba en el cielo", "qué tragedia" y "era muy joven", han sido algunas de las reacciones.

Llora la música: murió reconocido y exitoso cantante tras un accidente cerebrovascular
RELACIONADO

Llora la música: murió reconocido y exitoso cantante tras un accidente cerebrovascular

Algunos de los éxitos más sonados de Jhorvis Corrales son:

  • 'A escondidas'.
  • 'Guayabo de tres brazas'.
  • 'Viviendo un diamante'.
  • 'Mi recuerdo mientras viva'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Tortuga fue rescatada viva en La Guaira tras dos meses del doblete sísmico en Venezuela

Terremoto

Temblor en México hoy, 2 de septiembre: así reportaron el sismo de magnitud 5,6

Artistas

Luto profundo: murió importante estrella de la música

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe da buenas noticias previo al clásico ante Millonarios: estos son los convocados

Santa Fe confirmó importantes novedades para enfrentar a Millonarios en el clásico capitalino. Hugo Rodallega y Kilian Toscano regresan a la convocatoria.

Valle del Cauca

Intentó quemar viva a su madre en su propia casa: la sometía a tratos crueles

La mujer de 65 años se salvó de morir incinerada porque no estaba en su vivienda cuando su hijo la prendió en fuego.

Tecnología

Proyecto busca usar cucarachas para que estas asistan a damnificados por desastres naturales

Dólar

Dólar vuelve a caer en Colombia y se cotiza a la baja este 2 de septiembre: así abrió la divisa

EPS

Nuevo interventor de la Nueva EPS reveló la grave crisis que recibió: ¿Cuánto necesitan para salvarla?