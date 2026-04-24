VIDEO | Momento exacto del atentado con explosivos cerca del Batallón Pichincha en Cali

Cali fue el escenario de un lamentable hecho este viernes 24 de abril. La tranquilidad se vio alterada por un atentado terrorista a pocas cuadras del Batallón Pichincha en el sur de la ciudad.

Las cámaras de seguridad mostraron que, después de las 10:00 a.m., estaba transitando un bus y, cuando quedó cerca de la unidad militar (concretamente en la calle quinta con carrera novena) se detuvo y el conductor salió. Acto seguido, explotó y generó una impresionante nube gris.

Explosión dejó una mujer lesionada

Cabe mencionar que en el batallón opera la Tercera Brigada del Ejército. Hasta el momento, la única persona que resultó afectada fue una mujer que transitaba por el sector. Quedó con un trauma craneoencefálico leve y lesiones en el tórax.

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En cuanto a los responsables, las autoridades manejan la hipótesis de que las disidencias de las Farc habrían estado detrás. Además, el hombre que abandonó el vehículo emprendió la huida en una motocicleta.

Tanto el alcalde Alejandro Eder como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le hicieron un llamado al Gobierno para redoblar esfuerzos y fortalecer la seguridad. Reiteraron que Cali queda cerca de Jamundí, un municipio donde hay alta presencia de grupos armados.

De acuerdo con la Personería de Cali, dos cilindros cayeron adentro del batallón, aunque no explotaron. Por su parte, la alcaldía y la gobernación anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer lo ocurrido.

La alerta de la Defensoría hace pocos meses

A finales de septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 012, con la que indicó que el fortalecimiento de las estructuras criminales podía ocasionar estragos en Cali y las áreas rurales.

Aparte de las disidencias, operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), los Shottas, Espartanos, La Oficina y La Inmaculada, entre otras bandas locales.