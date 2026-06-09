Ofrecen recompensa por información para esclarecer el asesinato del periodista Cristian Herrera

El periodismo está de luto por el asesinato de Cristian Herrera. El hecho se presentó el sábado 6 de junio en Cúcuta, donde un sicario le disparó varias veces en el barrio Quinta Oriental.

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Desde 2019, ejercía como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en la capital nortesantandereana y desde el año pasado hacía parte del consejo directivo de la misma.

¿Cuánta recompensa ofrecen?

En diálogo con Noticias RCN, el coronel (r) George Quintero, secretario de Seguridad del departamento, reveló que la gobernación y la Alcaldía de Cúcuta ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que ayude a dar con los responsables.

Las autoridades tienen registros de más de 27 organizaciones delictivas que se dedican al microtráfico y otras actividades criminales, tales como masacres y homicidios sistemáticos ocurridos en el último tiempo.

Quintero señaló que, aparte de asesinato de Herrera, en la madrugada del domingo 7 de junio se dio el homicidio de cinco personas en el corregimiento de Aguaclara, el cual conecta a Cúcuta con Puerto Santander. También se registró la masacre de tres ciudadanos y la muerte de otros dos en zonas aledañas.

¿Qué mensaje le da al Gobierno Nacional?

Teniendo en cuenta este ambiente de violencia, el secretario le hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Le hemos dicho mil veces que venga, verifique y constate. Al mismo ministro de Defensa le hemos dicho que ajuste la estrategia de seguridad porque es bastante compleja”.

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Para el funcionario, la situación responde a la pérdida del control operacional en municipios donde operan los grupos armados, tales como los que integran la región del Catatumbo: Tibú, El Tarra y San Calixto.

Un dato no menor es que en 12 días se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial. Frente a este evento y a los hechos recientes, Quintero dio un parte de tranquilidad al mencionar que no ha habido inconvenientes en los comicios; pero reiteró la importancia de fortalecer la seguridad en las zonas rurales donde se presentan hostilidades.