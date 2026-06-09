Capturan a dos hombres y una mujer por el asesinato del periodista Cristian Herrera

Este martes 9 de junio, el CTI de la Fiscalía y la Sijin de la Policía de Cúcuta capturaron a dos hombres y una mujer que estarían involucrados en el asesinato del periodista Cristian Herrera.

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Entre los capturados está el presunto sicario que le habría disparado varias veces al periodista en el barrio Quinta Oriental.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

El aberrante crimen se presentó el sábado 6 de junio en la capital nortesantandereana. Herrera, con tres décadas al servicio del periodismo, se había vuelto una de las voces más importantes en el territorio.

Muestra de ello es que era corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa e incluso hacía parte del consejo directivo. Las autoridades precisaron que el sicario le disparó en al menos seis ocasiones hasta acabar con su vida.

Herrera también trabajaba con la alcaldía de Cúcuta y durante varios años fue reconocido por ser periodista judicial para el diario La Opinión. Denunció varias veces lo que ocurría en el territorio, el cual se ha visto azotado por la presencia de grupos armados.

¿Quién era Cristian Herrera?

“Sus investigaciones se caracterizaron por su rigor, profundidad y una amplia red de fuentes que lo convirtieron en referente para comprender lo que ocurre en la frontera y el departamento”, así resumió la Flip su trabajo, en el que se resaltaron las denuncias acerca de la falta de condiciones para ejercer periodismo en el departamento.

Hace más de 20 años, en 2004, tuvo que salir del país por las amenazas. Solamente contando el periodo de 2014 hasta la actualidad, hay registros de 17 ataques contra su integridad. El más peligroso había ocurrido en 2017.

Con respecto a los capturados, uno de ellos es alias Demonio y habría sido el sicario. Sus cómplices se llaman 'Wilmer’ y ‘Angélica’. Las autoridades también incautaron cuatro motocicletas y un taxi, los cuales habrían sido utilizados para la planeación y ejecución del crimen.