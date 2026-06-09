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La Flip pide esclarecer el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La Fundación para la Libertad de Prensa advierte que Cúcuta se ha consolidado como el lugar más riesgoso para la prensa en Colombia.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
12:16 p. m.
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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lamentó el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido este fin de semana en Cúcuta, Norte de Santander.

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Herrera, corresponsal de la Flip en Norte de Santander y miembro de su consejo directivo, era reconocido por sus investigaciones sobre corrupción, orden público y crimen organizado. Según Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Flip, “en esta ciudad muchas veces es más peligroso hablar sobre la relación entre políticos y empresas ilegales que sobre los grupos criminales”.

Cúcuta, la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo

La Flip advierte que Cúcuta se ha consolidado como el lugar más riesgoso para la prensa en Colombia. Entre 2024 y 2026 se registraron 154 agresiones contra periodistas, incluidas 72 amenazas y dos asesinatos: el de Jaime Vásquez en 2024 y ahora el de Cristian Herrera.

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“Nosotros llevamos dos años hablando de que Cúcuta es la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia”, señaló Jaramillo, quien actualmente se encuentra en la ciudad y asegura que los reporteros locales viven bajo temor constante.

Llamado urgente a la Fiscalía y al Gobierno

La Flip pidió a la Fiscalía actuar con celeridad para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen de Herrera. Además, recordó que en lo corrido de 2026 se han documentado 178 agresiones contra la prensa, incluidas 60 amenazas, obstrucciones al trabajo periodístico y acoso judicial.

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“Necesitamos investigaciones oportunas… al no investigarse las amenazas y agresiones, ese ciclo de violencia no se rompe y se permite la impunidad”, enfatizó Jaramillo.

La organización también reclamó que se refuercen los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección y que desde el más alto nivel del poder político se condene la violencia contra periodistas.

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