Ofrecen recompensa por responsables de masacre de una familia en Aguachica, Cesar

Investigadores de la Fiscalía recopilan pruebas para esclarecer la masacre de una familia en Aguachica, Cesar. El pastor de una iglesia, su esposa e hija fueron asesinados mientras almorzaban en restaurante en el centro de la ciudad. No se descarta que los homicidas se hayan equivocado de objetivo.

La Alcaldía y la Gobernación del Cesar, ofrecen una recompensa de hasta 25 millones de pesos para encontrar a los asesinos.

RELACIONADO Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados mientras almorzaban en pleno centro de Aguachica

“En nombre del Gobierno del Cesar y la Alcaldía de Aguachica ofrece una recompensa de hasta $25 millones, por información que conduzca al paradero de los responsables del hecho”, indicó la administración departamental en la red social X.

Además, en el municipio se decretó el toque de queda entre domingo 29 de diciembre y lunes para ayudar con las investigaciones que buscan esclarecer los hechos.

La alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme, rechazó el crimen e hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas urgentes y efectivas contra la violencia en la región. Dijo que el hecho no quedará impune.

“Exijo al Gobierno Nacional, al ministro de Defensa, a la fuerza pública que pongan sus ojos hacia el departamento de Cesar, pero sobre todo hacia nuestro municipio de Aguachica y tome las medidas urgentes y efectivas, no podemos seguir solos enfrentando esta ola de terror (…) Desde esta administración prometemos que no descansaremos hasta que los responsables paguen por sus crímenes, aquí no hay espacio para la impunidad”.

La familia Lora fue atacada en un restaurante en el centro de Aguachica, Cesar

El domingo, la familia Lora Rincón predicó en la iglesia evangélica Príncipe de Paz en el barrio Villa Paraguay, luego se dirigieron a un restaurante en el centro del municipio cuando sicarios en una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones.

Las víctimas son Yamith, su esposa Yurlay y su hija Ángela Natalia. Solo Santiago, hijo y hermano de las víctimas sobrevivió y lucha por su vida en un centro médico.

"El que lo hizo vino con saña, con perversidad, con la maldad, con el diablo metido”, dijo Heriberto Gutiérrez, líder social del sur del Cesar.

Aunque el ataque ocurrió a media cuadra del comando de la Policía, en el centro de Aguachica, aún no encuentran a los responsables.

“Hacer un llamado al presidente Gustavo Petro, a su ministro de defensa, a toda la fuerza pública de la Nación, del departamento, para que volteen los ojos sobre Aguachica”, dijo Isaac Holguín, secretario de Gobierno del municipio.