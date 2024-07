Se pronuncian implicados en escándalo de la UNGRD tras solicitud de la Fiscalía de audiencias e investigaciones

En horas de la tarde de este jueves 11 de julio la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero.

Además, el ente investigador emitió copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que inicie una indagación contra nueve congresistas y se determine si estuvieron o no relacionados con la corrupción de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los anteriormente mencionados estarían implicados en actos de corrupción de desviación de fondos de la Unidad, dinero que, al parecer, habría sido parcialmente destinado a agilizar el paso por el Congreso de las reformas del Gobierno Petro.

Al respecto se han pronunciado las partes implicadas.

Lo que dice al defensa de Olmedo López frente a la solicitud de la Fiscalía

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López ha admitido su culpa en el millonario escándalo de corrupción en la entidad y ha entregado nombres de ministros, altos funcionarios, asesores y contratistas que estarían involucrados en corrupción dentro de la entidad que dirigía y también ha entregado una matriz de colaboración a la Fiscalía, todo lo anterior a cambio de un principio de oportunidad.

A pesar de esto, en horas de la tarde de este jueves, la Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento privativa de la libertad para López, al respecto se pronunció la defensa del exdirector de la Unidad.

“Siendo fiel a los parámetros establecidos en las arduas jornadas de interrogatorios y los compromisos acordados por la defensa y la Fiscalía, no se presentará oposición a la solicitud de medida de aseguramiento anunciada por el ente investigador”, aseguró la defensa a través de un comunicado.

Sin embargo, piden que se tenga en cuenta las “especiales circunstancias de seguridad” que requiere López pues aseguran que tanto la vida de este como la de su familia se encuentran en riesgo.

Asimismo, la defensa del exdirector de la UNGRD aseguró que López atenderá todas las citas judiciales a las que sea llamado.

Se pronuncian uno de los congresistas mencionados por la Fiscalía para que la Corte Suprema los investigue

Noticias RCN consultó fuentes y conoció que los nueve congresistas a los que se les pondría la lupa, entre ellos es mencionado Julio Elías Chagüi Flórez, del Partido Social de Unidad Nacional.

En mayo Noticias RCN conoció las que serían unas conversaciones en WhatsApp entre el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, y el senador del Partido de La U, Julio Chagüi en los que aparentemente se habla de un “proyecto” o contrato para el municipio de Sahagún, en Córdoba, y se menciona al ministro del Interior.

En ese momento Chagüi aseguró que solamente se trataban de gestiones parlamentarias y que de hecho las comunicaciones se habían hecho desde su teléfono institucional.

Esta casa periodística volvió a comunicarse con el senador para hablar sobre la solicitud de la Fiscalía para que la Corte Suprema de Justicia lo investigue.

“Yo siempre he insistido que es algo absolutamente legal: eso fue en mayo y lo que sucedió ahora no cambia mi postura y es que es el deber ser porque los congresistas somos aforados y la Corte es la indicada para investigar”, aseguró Chagüi.

Además, el senador volvió a insistir que el mencionado proyecto es solamente una gestión parlamentaria que él se encontraba haciendo dentro del marco de sus funciones como congresista.

“Ni al director, ni al subdirector les insinué, les pedí o les ofrecí plata. No conozco contratistas, ningún contratista me conoce, no conozco funcionarios de la UNGRD y ningún funcionario de la unidad me conoce”, aseguró el aforado.