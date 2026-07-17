Alerta por uso de drones cargados con explosivos por parte de las disidencias en Cauca

La situación de orden público en el departamento de Cauca se agravó tras ataques simultáneos de las disidencias en las últimas horas.

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Los hechos, registrados la mañana de este viernes 17 de julio, evidencian el uso de tecnología de fibra óptica por parte de grupos armados, una modalidad considerada como no rastreable por parte de las autoridades.

¿En dónde ocurrieron los ataques?

El primer ataque tuvo como objetivo el Cantón Militar del Comando de la Tercera División del Ejército, la máxima unidad militar que opera en el suroccidente, abarcando los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Un dron kamikaze impactó contra un helicóptero cazador estacionado en las instalaciones. Sin embargo, no alcanzó a hacer explosión.

De manera simultánea, la subestación de Policía en el corregimiento de Crucero de Pandiguando, perteneciente al municipio de El Tambo en occidente del Cauca, fue blanco de lo que autoridades describieron como un enjambre de drones.

¿Qué dicen las autoridades?

Aproximadamente 40 artefactos explosivos improvisados fueron utilizados para atacar la subestación. El ataque paralizó completamente las actividades en la zona, a tal punto que los comerciantes no abrieron sus puertas y los estudiantes no asistieron a clases.

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El personal, tanto de la Policía como del Ejército que realizaba labores de reconocimiento en el área, también fue atacado con estos dispositivos.

Las autoridades atribuyen estos ataques a las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, quien lidera una de las estructuras armadas ilegales más activas en la región.

Esta situación fue reportada por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 005 de 2026, enfocada en los municipios de El Peñol y El Tambo. Por causa de la disputa por el control de los corredores ilícitos, los grupos armados han fortalecido el uso de tecnología que, en este caso, ha correspondido a drones.