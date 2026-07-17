Dólar en Colombia rebotó con fuerza y rompió la tendencia bajista este 17 de julio

Luego de varios días consecutivos de caídas que llevaron a la divisa a niveles no vistos desde 2019, el dólar registró un fuerte rebote este viernes 17 de julio de 2026.

La moneda estadounidense cerró la jornada en $3.262,24, lo que representa un incremento de $40,83 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este día en $3.221,41.

El movimiento puso fin a la tendencia bajista que venía mostrando el mercado cambiario y llamó la atención de analistas e inversionistas, quienes atribuyen el comportamiento, en parte, a una toma de utilidades tras las recientes caídas de la divisa.

El dólar cerró con una fuerte recuperación en Colombia

Durante la jornada cambiaria se negociaron 2.045 transacciones por un monto cercano a US$1.729 millones. La moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.234 y alcanzó un máximo de $3.280, reflejando una mayor volatilidad frente a los días anteriores.

Pese al repunte, el dólar continúa muy por debajo de los niveles registrados a comienzos de año. De acuerdo con las cifras del mercado, la TRM vigente para este viernes sigue siendo la más baja en más de siete años, un comportamiento que ha favorecido a importadores y viajeros, aunque ha generado presión sobre algunos sectores exportadores.

Los expertos explican que el alza observada este viernes responde principalmente a una toma de utilidades por parte de inversionistas, luego del fuerte descenso que acumuló la divisa durante las últimas semanas.

Así se comporta el dólar frente a otros periodos

Aunque el cierre fue alcista, el balance de mediano plazo continúa mostrando una marcada caída del dólar en Colombia.

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Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM presenta una reducción de 2,54 %. En comparación con hace un mes, la disminución alcanza el 6 %, mientras que frente al inicio de 2026 la moneda estadounidense acumula una caída de 14,26 %.

El descenso es aún más pronunciado al compararlo con julio del año pasado, cuando el dólar cotizaba cerca de $4.032. En ese periodo, la divisa ha perdido 20,1 % de su valor, consolidando uno de los retrocesos más importantes de los últimos años, pese al rebote registrado este viernes.