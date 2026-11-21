Un bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las FARC, en zona rural de Mapiripán, Meta, dejó como resultado preliminar cinco integrantes de esa organización criminal muertos. Así lo anunció el presidente Abelardo a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el mandatario, la acción se desarrolló durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, en el marco de la Operación NINFA, ejecutada por las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional.

El objetivo del operativo era la estructura 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Los resultados del operativo

Además de las cinco personas dadas de baja, las autoridades reportaron la incautación de cuatro armas largas, dos armas cortas y 12 proveedores, junto con munición de diferentes calibres.

En el balance preliminar también se relacionó el hallazgo de dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.

A través de su publicación, el presidente destacó la actuación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y aseguró que su Gobierno mantendrá una respuesta contundente frente a las acciones de los grupos armados ilegales.

"Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente", manifestó el jefe de Estado.

Finalmente aseguró que “no vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia”.