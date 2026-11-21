Las autoridades mexicanas confirmaron recientemente la captura de Fausto Isidro Meza, conocido con el alias de Chapo Isidro, señalado como uno de los principales cabecillas del narcotráfico y quien figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Así fue la captura de 'Chapo Isidro'

La detención se produjo el viernes en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, durante un operativo realizado por fuerzas militares de élite. Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, el hombre fue capturado junto con otros dos presuntos líderes de su organización criminal.

El procedimiento desencadenó una violenta reacción de hombres armados en al menos cuatro municipios de la región. Los enfrentamientos generaron momentos de pánico entre los habitantes y obligaron a suspender un partido de béisbol profesional que se disputaba en la zona.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la gravedad de la situación. En algunas grabaciones se observa una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que otras muestran a los asistentes de un estadio buscando refugio ante las detonaciones de armas de alto calibre.

¿Quién es alias Chapo Isidro?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, 'Chapo Isidro' es identificado como uno de los líderes de la organización criminal de los Beltrán Leyva y mantiene una alianza con una de las facciones enfrentadas dentro del cartel de Sinaloa.

El narcotraficante era requerido por la justicia mexicana por delitos relacionados con delincuencia organizada. Además, Estados Unidos había solicitado su extradición por narcotráfico.

Su inclusión en el listado de los diez fugitivos más buscados por el FBI lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses.