La Policía Nacional compartió un comunicado en el que se refirió a la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz en el municipio de Patía, Cauca, y entregó detalles sobre un procedimiento adelantado por uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en zona rural de El Bordo.

Policía se pronuncia tras muerte de una mujer en Cauca

De acuerdo con el comunicado, los hechos se registraron durante la tarde del pasado 19 de noviembre, cuando integrantes de esa unidad realizaron un operativo policial en medio de una situación de seguridad provocada por un ataque con artefactos explosivos improvisados, conocidos como papas bomba.

La institución señaló que el procedimiento terminó sin que se reportaran personas lesionadas, ni entre los habitantes de la zona ni entre los integrantes de la Policía, información que fue registrada al cierre de las actividades en el Puesto de Mando Unificado.

Sin embargo, varias horas después se conoció que una mujer identificada como Ivonne Fernanda Parra Díaz había ingresado a un centro asistencial de El Bordo a las 4:31 de la madrugada del 20 de noviembre. Según la información entregada por las autoridades, la mujer falleció a las 5:56 de la mañana.

Frente a las circunstancias del fallecimiento, la Policía Nacional aseguró que, por ahora, no es posible establecer una relación directa entre la muerte de la ciudadana y el procedimiento adelantado por los uniformados.

RELACIONADO Disidencias de las Farc usan fincas de campesinos en Cauca para esconder armas y explosivos

La institución explicó que el ingreso de la mujer al centro médico ocurrió después de que la operación policial hubiera finalizado y que durante su desarrollo no se reportaron personas heridas.

Finalmente, la Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Ivonne Fernanda Parra Díaz y manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.