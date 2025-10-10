Ordenan la captura inmediata de Emilio Tapia: juez revocó su libertad condicional

A través de un documento, el juzgado 15 penal de circuito de Bogotá, ordenó la captura inmediata de Emilio Tapia.

La Procuraduría había apelado a la decisión de su libertad condicional otorgada en abril de 2025.

Tras el fallo del juzgado, se conoció que Tapia será capturado en las próximas horas.

El juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá revocó el fallo del 11 de abril de 2025, “mediante el cual el despacho ejecutor de la pena concedió la libertad condicional al sentenciado”.

Emilio Tapia, quien gozaba de la medida de libertad condicional, habría sido condenado como “autor de los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, a la pena de doscientos cuatro (204) meses de prisión y multa por valor de (374.985) SMMLV”.

Tras una apelación interpuesta por la Procuraduría a la decisión de la jueza de otorgar la medida de libertad condicional, el juzgado falló a favor del recurso y resolvió:

Revocar la decisión proferida el 11 de abril de 2025 y (...) ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana.

Emilio Tapia será recapturado por el desfalco de Centros Poblados

Tras la decisión de la medida de libertad condicional se adelantó una investigación disciplinaria en contra de la Jueza (01) de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, sin embargo, el auto señala que el juzgado “considera no es necesario efectuar la misma”.

Un juez ordenó la captura inmediata de Emilio Tapia para que “continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el Inpec”.

En las próximas horas se llevará a cabo la captura del contratista que se habría apoderado de $70.000 millones del Estado que estaban destinados a la conectividad de internet de al menos 7.000 escuelas.