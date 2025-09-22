CANAL RCN
Colombia

Comisión de Disciplina Judicial abre investigación formal por libertad condicional concedida a Emilio Tapia

La actuación de la juez de Barranquilla, que otorgó el beneficio en abril de este año, será revisada a fondo.

Fiscalía imputó cargos a Emilio Tapia por caso Centros Poblados
Fiscalía imputó cargos a Emilio Tapia por caso Centros Poblados/Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:03 a. m.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por su decisión del pasado 11 de abril de otorgar la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados.

¿Qué examinará el proceso disciplinario?

El proceso disciplinario también examinará una presunta mora en la resolución del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó la medida.

Según el Ministerio Público, la decisión judicial no cumplió con los presupuestos legales para conceder la libertad condicional, argumentando violación de artículos del Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995, que exige la constitución de parte civil por las entidades estatales afectadas.

Cabe recordar que Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que, a través de garantías bancarias falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el giro anticipado de 70.000 millones de pesos.

Conceden libertad condicional a Emilio Tapia por escándalo de Centros Poblados
Los recursos, que posteriormente se perdieron, estaban destinados a un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a poblaciones rurales del país.

