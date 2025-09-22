Comisión de Disciplina Judicial abre investigación formal por libertad condicional concedida a Emilio Tapia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por su decisión del pasado 11 de abril de otorgar la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados.

¿Qué examinará el proceso disciplinario?

El proceso disciplinario también examinará una presunta mora en la resolución del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó la medida.

Según el Ministerio Público, la decisión judicial no cumplió con los presupuestos legales para conceder la libertad condicional, argumentando violación de artículos del Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995, que exige la constitución de parte civil por las entidades estatales afectadas.

Cabe recordar que Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que, a través de garantías bancarias falsas presentadas por la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el giro anticipado de 70.000 millones de pesos.

Los recursos, que posteriormente se perdieron, estaban destinados a un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a poblaciones rurales del país.