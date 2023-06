"Me reuní con el coronel Óscar Dávila el jueves, me dio un anticipo para su defensa y nos íbamos a reunir el sábado": Miguel Ángel del Río

Siguen conociéndose detalles del caso del teniente coronel Óscar Dávila, quien fue encontrado muerto en Bogotá. Su nombre fue involucrado en el marco del escándalo de chuzadas de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia a su exniñera, Marelbys Meza.

Reunión entre Miguel Ángel del Río y el teniente coronel Óscar Dávila

El abogado Miguel Ángel del Río, con quien el uniformado concertó para que lo defendiera, estuvo en la Entrevista de las 6, espacio en el que reveló nuevos detalles de su relación.

Así las cosas, el jurista aclaró las versiones que señalaban que no era su abogado: “Decidí junto con él, empezar la defensa. De hecho estábamos trabajando en eso, mi equipo incluso se reunió al día siguiente y teníamos preparado ya un encuentro para el día sábado”.

Miguel Ángel del Río señaló que el teniente coronel Óscar Dávila alcanzó a entregarle un dinero como anticipo de sus honorarios, pero que el mismo ya fue retornado.

“Sí existía una relación de cliente – abogado y yo no tengo la obligación de revelarle a la Fiscalía cuáles fueron mis conversaciones específicas con él”, apuntó del Río.

En #LaEntrevistaDeLas6 con @SantiagoAngelp, el abogado Miguel Ángel del Río se refirió a la muerte del teniente coronel Óscar Dávila. “Decidí junto con él, empezar la defensa y de hecho estábamos trabajando en eso. Teníamos preparado un encuentro para el sábado”.



📲 Vea la… pic.twitter.com/J7Q9w41FMY — Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 14, 2023

Miguel Ángel del Río y Carlos Feria son llamados por la Fiscalía

Es de señalar que la Fiscalía ya se refirió al caso, sin embargo, no lo clasificó aún como suicidio, sino como “muerte”. Además, el ente investigador llamó a Miguel Ángel del Río y Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño, para rendir declaración bajo juramento.

Dichas diligencias “hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres” y se llevarán a cabo este 15 de junio. Se lee en el documento.

No obstante, el abogado Miguel Ángel del Río manifestó que no asistirá a la citación:

"¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila", apuntó Miguel Ángel del Río en Twitter.