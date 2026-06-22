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Colombia

Aclaran qué ocurrió en verdad con el oso andino que fue visto en Cundinamarca

Se sospechó que el oso andino había estado en una zona residencial, pero la realidad fue contraria.

Oso andino.
Oso andino. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Nicolás Martínez Sánchez

junio 22 de 2026
09:17 p. m.
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Hace pocas horas, se viralizó un video de un oso andino que supuestamente había ingresado a un conjunto residencial en La Calera, Cundinamarca.

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En el video, incluso, se muestra que el animal manipuló un torniquete de entrada y caminó por los alrededores. Las imágenes se viralizaron y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se pronunció para aclarar lo sucedido.

Oso andino no estaba en un conjunto de La Calera

Tras conocer la situación, la entidad puso en marcha las verificaciones con el apoyo de la Dirección Regional Bogotá La Calera. Las pesquisas arrojaron que los internautas estaban erróneos, debido a que el oso no estaba en un conjunto residencial.

Resulta que el animal fue observado en Monte Redondo, zona que está al frente del embalse de Chuza y hace parte del Parque Natural Chingaza. Es decir, no salió de su hábitat ni llegó a territorio urbano.

“Se encontraba dentro de su área de distribución natural y en un territorio administrado por el Parque Natural Chingaza, por fuera de la jurisdicción de la CAR”, precisó.

¿En dónde estaba el oso andino en realidad?

Acto seguido, la directora de Biodiversidad, Magdala Iregui, dio un parte de tranquilidad. Aunque recordó que el oso andino no es un peligro para los ciudadanos, dado que no es agresivo y solo muestra resistencia cuando siente que está en riesgo.

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“Cumple un papel fundamental en el equilibrio de nuestros ecosistemas y su protección es una tarea compartida entre las autoridades y la ciudadanía”, enfatizó la funcionaria.

WWF explica que el oso andino, más que ser una especie clave para los ecosistemas, es considerado animal sagrado en las comunidades indígenas. Sin embargo, es el único oso en Sudamérica en peligro de desaparecer por la caza discriminada y afectaciones a su medioambiente, principalmente.

Esta especie cumple un papel fundamental, debido a que ayuda a que los bosques en los páramos perduren, lo cual hace que sea vital a la hora de contar con recursos hídricos.

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