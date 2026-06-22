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Ella fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella se casó por primera vez en el 2001.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
05:47 p. m.
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Tras la segunda vuelta celebrada en Colombia el 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella, según el preconteo, se convirtió en el nuevo presidente del país.

El abogado y empresario de 47 años obtuvo 12.944.441 de votos, según el preconteo oficial.

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Eso significa que, con un porcentaje del 49.66 %, se quedó con la victoria frente a Iván Cepeda Castro, que logró el 48.70 % de los votos.

Tras el triunfo que el preconteo le dio al abogado Abelardo de la Espriella, los ciudadanos no solo se han interesado en conocer un poco más de su carrera, sino que también de su vida personal.

Es así como se han preguntado frecuentemente quién fue la mujer con la que se casó por primera vez.

Ella es Yoly Illidge, la primera mujer con la que se casó Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella se casó en el 2001 con Yolie Illidge, una abogada especializada en Derecho Comercial.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la boda no fue por la iglesia, sino que por lo civil.

Además, el romance llegó a su fin en el 2004 y, desde ese entonces, Yolie Illidge ha decidido mantener su carrera alejada de los focos mediáticos.

¿Quién es la actual esposa de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia?

El amor de la vida de Abelardo de la Espriella es Ana Lucía Pineda, que no solo es su esposa, sino que también la mujer que lo acompañó permanentemente durante la campaña política.

Ella ejerce como administradora de empresas y estudió en la Pontificia Universidad Javeriana.

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Además, está presente en la vida de Abelardo de la Espriella desde hace 18 años y es la mamá de Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, sus cuatro hijos.

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