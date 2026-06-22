Se conoció video inédito de mujer que murió haciendo bungee en Brasil

La conmoción por la trágica muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven profesora de educación física de 21 años, ha tomado un nuevo vuelco tras la difusión de un video inédito que muestra los momentos previos al fatal accidente.

El suceso, ocurrido en el conocido puente Squelette (Ponte do Esqueleto), un popular destino de senderismo y turismo de aventura en el interior del estado de São Paulo, Brasil, ha desatado una fuerte ola de indignación y ha puesto bajo la lupa las medidas de seguridad en los deportes de riesgo en la región.

En la nueva grabación, que ha circulado ampliamente en plataformas digitales y medios de comunicación, se observa a la joven ubicada en uno de los extremos de la estructura desde donde se organizaban los saltos de puentismo.

Video inédito de mujer que murió haciendo bungee en Brasil

Con total tranquilidad y ajena al fatal destino que le esperaba, Maria Eduarda aparece revisando su teléfono celular mientras aguardaba pacientemente el inicio de la actividad.

Estas imágenes capturan la tensa calma antes de la tragedia que quedó registrada en otro video previo. En aquel material, que causó un profundo impacto global, se aprecia el momento exacto en que dos instructores de la actividad levantan a la joven por encima de sus cabezas y, en un acto de negligencia absoluta, la lanzan al vacío desde el puente.

Sin embargo, la soga de sujeción que debía frenar la caída nunca estuvo conectada o asegurada a su cuerpo, provocando que la víctima cayera libremente desde una altura considerable y golpeara directamente contra el suelo.

A pesar de que las personas que presenciaron el dramático episodio acudieron de inmediato a auxiliarla e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, el impacto fue devastador.

Al llegar los equipos de emergencia médica al lugar de los hechos, solo pudieron constatar el fallecimiento de la profesora debido a la gravedad extrema de las lesiones sufridas por el golpe.

Ante la contundencia de las pruebas audiovisuales, las autoridades de Brasil actuaron de manera drástica. La policía informó que los tres instructores responsables de coordinar la actividad extrema fueron detenidos de inmediato bajo el cargo de "homicidio con dolo eventual", una figura jurídica que aplica cuando una persona, aun sin tener la intención directa de matar, es consciente del riesgo de sus acciones y acepta el resultado fatal.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar el grado exacto de responsabilidad penal de cada uno de los implicados y revisar los permisos de operación de la empresa organizadora en esta ruta turística.