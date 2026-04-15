CANAL RCN
Colombia Video

Otra vez colapsó la Autopista Norte por las lluvias: Bomberos advierten por nuevas emergencias

Niños permanecieron hasta cuatro horas atrapados en buses escolares mientras el sistema de drenaje colapsó por el alto volumen de agua en el norte de la ciudad.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fuerte aguacero registrado en la tarde del martes 14 de abril en Bogotá provocó un colapso vial en la Autopista Norte, una de las principales arterias de ingreso y salida de la capital. La emergencia dejó cientos de vehículos atrapados, inundaciones en varios tramos y afectaciones significativas en la movilidad durante varias horas.

Ampliación de la Autopista Norte en Bogotá se hará realidad: ¿En qué consiste el proyecto?
RELACIONADO

Ampliación de la Autopista Norte en Bogotá se hará realidad: ¿En qué consiste el proyecto?

La situación impactó especialmente a las rutas escolares, donde niños permanecieron retenidos por más de cuatro horas en medio del tráfico. Según testimonios recogidos en el lugar, algunos menores salieron de sus colegios sobre las tres de la tarde y solo lograron llegar a sus casas cerca de las siete de la noche, en medio de la incertidumbre de sus familias.

El caos vehicular se extendió hasta aproximadamente las nueve de la noche, afectando no solo transporte escolar, sino también vehículos particulares y transporte de carga.

Colapso del sistema de drenaje: la causa principal

De acuerdo con el sargento Herman Martínez, del Cuerpo Oficial de Bomberos, la emergencia se originó por un volumen de lluvia que superó la capacidad del sistema de drenaje en el tramo comprendido entre las calles 209 y 215.

El nivel del agua alcanzó aproximadamente 50 centímetros, lo que derivó en encharcamientos críticos y restricción total de la movilidad. "Se presentó bastante lluvia y el volumen de lluvia sobrepasó algunas capacidades que tenemos aquí de la colección de torque. La emergencia se dio por una restricción de movilidad derivada del encharcamiento".

Riesgo de nuevas emergencias y medidas de mitigación

Las autoridades advirtieron que, ante la continuidad de las lluvias en la capital, existe una alta probabilidad de que se repitan situaciones similares. Actualmente, se adelantan labores para drenar zonas afectadas y habilitar espacios que permitan contener nuevos volúmenes de agua en caso de precipitaciones intensas.

Además, se hizo un llamado a colegios y empresas para activar planes de contingencia que permitan proteger a estudiantes y trabajadores frente a posibles emergencias. En algunos casos, instituciones educativas optaron por retornar a los menores a sus instalaciones para garantizar condiciones básicas como alimentación, descanso y acceso a servicios sanitarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Familia de Kevin Acosta demandará indemnización al Estado tras su muerte por negligencia de la Nueva EPS

Gustavo Petro

Juez impone millonaria multa al presidente Petro por incumplir fallo de tutela

Bogotá

Capturan en Bogotá a mujer con circular roja de la Interpol: drogaba y robaba a hombres en Argentina

Otras Noticias

Perú

Keiko Fujimori, cerca de la presidencia tras cuatro días de conteo de votos en Perú

La hija del expresidente Alberto Fujimori encabeza el conteo y se perfila como favorita para la segunda vuelta en medio de una ola conservadora en la región.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 14 de abril de 2026

¡Se conocieron nuevos ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 14 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Selección Colombia Femenina

Colombia derrotó con lo justo a Chile y sueña con el Mundial 2027: vea los goles del triunfo

La casa de los famosos

¿Se va pronto? Vidente realizó inesperada predicción sobre Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos

Enfermedades

Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica