Video: vea los cuatro goles del partidazo entre Países Bajos y Japón en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue entregando emociones y uno de los partidos más atractivos de la jornada fue el protagonizado por Países Bajos y Japón. Desde antes del pitazo inicial, este encuentro aparecía como uno de los más equilibrados de la fase de grupos, y el desarrollo del juego confirmó los pronósticos.

Aunque los neerlandeses llegaban con un ligero favoritismo por su historia y el peso de su nómina, Japón demostró nuevamente por qué es una de las selecciones más competitivas de Asia. El compromiso estuvo marcado por la intensidad, las oportunidades de gol y una notable paridad durante gran parte de los 90 minutos.

Un primer tiempo parejo y sin goles

Durante la primera mitad, ambos equipos generaron opciones claras para abrir el marcador. Países Bajos intentó imponer condiciones con la posesión del balón, mientras que Japón apostó por la velocidad y las transiciones rápidas para inquietar a la defensa rival.

Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales y las buenas intervenciones de los porteros hicieron que el marcador permaneciera 0-0 al descanso.

Tres goles en apenas diez minutos cambiaron el partido

Las emociones llegaron en el segundo tiempo. Al minuto 53 apareció el experimentado Virgil van Dijk para adelantar a Países Bajos. El defensor aprovechó un preciso centro al área y conectó un cabezazo que venció al arquero japonés para el 1-0.

La reacción asiática no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, Keito Nakamura sorprendió con un potente remate de media distancia que terminó en el fondo de la red para decretar el empate 1-1.

Cuando Japón celebraba la igualdad, los europeos volvieron a golpear. Al minuto 64, Crysencio Summerville culminó una destacada acción colectiva, enganchó hacia el centro y definió con calidad al palo más lejano del arquero Zion Suzuki para poner el 2-1.

En apenas diez minutos, el partido pasó de la tensión al espectáculo, dejando tres anotaciones que encendieron la lucha por los puntos en el Mundial 2026.

Las emociones no terminaron allí, pues al minuto 89', Kamada marcó de cabeza para poner el 2-2 final entre Países Bajos y Japón, un resultado que sorprendió a la gran mayoría de aficionados.