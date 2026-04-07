Ampliación de la Autopista Norte en Bogotá se hará realidad: ¿En qué consiste el proyecto?

La ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, obra esperada durante décadas, finalmente comenzará su puesta en marcha tras la firma del acta de inicio del contrato.

El proyecto desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contempla la ampliación de 5.83 kilómetros entre las calles 191 y 245. También incluirá cinco carriles mixtos en cada sentido, un carril exclusivo para Transmilenio entre calles 191 y 235, ciclorrutas y andenes de seis metros de ancho.

Carriles mixtos, para Transmilenio y ciclorruta

Sumado a ello, habrá retornos en las calles 235 y 242, junto con una intersección en la calle 201.

En diálogo con Noticias RCN, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó la obra al mencionar que revolucionará la movilidad por el norte, una de las entradas más concurridas.

Con lo que respecta al contrato, este fue firmado en 2022. No obstante, hubo inconvenientes en cuanto a trámites administrativos y ambientales que obstaculizaron el proceso.

¿Por qué estaba obstaculizada?

Para que la ampliación estuviese autorizada, se debía garantizar que no fuera perjudicado el humedal Torca – Guaymaral. Bajo la alcaldía de Galán y con el apoyo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se pudo destrabar el contrato con la resolución 029 de 2026 con el visto bueno.

Las autoridades distritales, además, vigilarán la ejecución de la obra y serán garantes de que los compromisos ambientales se cumplan a cabalidad. Aparte de la ANI, la responsabilidad recae en la interventora AFA y concesión Ruta Bogotá Norte.

En cuanto a la duración, las proyecciones apuntan que la construcción será de cinco años y medio.

Al ser una obra que cambiará por completo el tránsito en este punto de la ciudad, las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, el vicerrector de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, Diego Sánchez, afirmó que la sinergia entre la movilidad y el cuidado el ecosistema será fundamental.