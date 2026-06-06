Luto en el vallenato colombiano tras la muerte de Ovidio Granados a sus 84 años

La industria de la música en Colombia está de luto tras confirmarse la muerte de Ovidio Enrique Granados Melo, reconocido como el ‘cirujano del acordeón’ y considerado una de las figuras más importantes del vallenato.

El artista falleció el viernes 5 de junio en Valledupar, dejando una huella imborrable en el folclor nacional gracias a su trayectoria como acordeonero y restaurador de instrumentos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Ovidio Granados Melo?

Ovidio Granados murió a los 84 años en el Instituto Cardiovascular del Cesar. La causa de su fallecimiento fue una complicación de salud derivada de una isquemia que padecía desde el pasado lunes, situación que finalmente desencadenó su deceso.

La noticia generó reacciones dentro del ámbito cultural y musical debido al papel que desempeñó durante décadas en la preservación y desarrollo del vallenato.

¿Quién era Ovidio Enrique Granados?

Ovidio Granados nació en Mariangola, corregimiento de Valledupar. Con el paso de los años se consolidó como uno de los acordeoneros más respetados del país y una referencia obligada para varias generaciones de músicos. Además de su talento artístico, alcanzó reconocimiento como restaurador y técnico de acordeones, labor que le permitió ganarse el respeto de la fábrica Hohner en Alemania.

Su trayectoria también quedó registrada en el Festival de la Leyenda Vallenata, donde obtuvo el segundo lugar en las ediciones de 1968, 1975 y 1983. Posteriormente decidió retirarse de la competencia para abrir espacio a nuevos talentos.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata reconoció en vida su aporte al género al catalogarlo como Rey Vallenato Vitalicio. Este homenaje reflejó la dimensión de su legado dentro de la música colombiana.