Sebastián Moreno denunció que fue víctima de un intento de hurto en un restaurante

Sebastián Moreno, uno de los influencers más conocidos de Colombia, denunció que fue víctima de un intento de robo mientras se encontraba compartiendo con algunos conocidos en un restaurante en el municipio de Girardot, Cundinamarca.

Según relató el fotógrafo y creador de contenido, fue a un restaurante al aire libre cuando un hombre se le acercó por la espalda y le intentó rapar una cadena de oro que tenía puesta. Sin embargo, al no lograr su cometido, salió huyendo a bordo de una motocicleta.

Moreno señaló que cuando sintió el contacto, pensó que sería un seguidor que habría llegado a abrazarlo, pero lastimosamente se dio cuenta que lo que estaba intentando era llevarse sus pertenencias. Según relató, la cadena se rompió, pero logró quedarse con ella.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores a tener mucha precaución, señalando que la inseguridad se está reflejando en todo el país. En esta oportunidad, él por poco es víctima mientras se encontraba de paseo por Cundinamarca.

¿Quién es Sebastián Moreno?

Sebastián Moreno es un influencer bogotano, quien se hizo conocido en redes sociales por sus videos en donde le toma fotografías a personas en la calle. Al ser un fotógrafo siempre anda con su cámara en mano buscando personas con "un estilo increíble" o historias en la ciudad.

Luego de varios años subiendo videos en diferentes plataformas digitales, actualmente tiene cerca de 12 millones de seguidores en TikTok y cerca de 6 millones en Facebook. En algunos de sus contenidos, también ha hecho labores sociales.