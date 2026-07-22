CANAL RCN
Colombia

Sebastián Moreno denunció que fue víctima de un intento de hurto en un restaurante

El fotógrafo y creador de contenido señaló que intentaron robarlo en un restaurante en el municipio de Girardot, Cundinamarca.

Sebastián Moreno influencer intento de robo
FOTO: Sebastián Moreno | Captura de pantalla @ColombiaOscura

Noticias RCN

julio 22 de 2026
01:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sebastián Moreno, uno de los influencers más conocidos de Colombia, denunció que fue víctima de un intento de robo mientras se encontraba compartiendo con algunos conocidos en un restaurante en el municipio de Girardot, Cundinamarca.

Buscan prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia: así funcionaría la iniciativa
RELACIONADO

Buscan prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia: así funcionaría la iniciativa

Según relató el fotógrafo y creador de contenido, fue a un restaurante al aire libre cuando un hombre se le acercó por la espalda y le intentó rapar una cadena de oro que tenía puesta. Sin embargo, al no lograr su cometido, salió huyendo a bordo de una motocicleta.

Moreno señaló que cuando sintió el contacto, pensó que sería un seguidor que habría llegado a abrazarlo, pero lastimosamente se dio cuenta que lo que estaba intentando era llevarse sus pertenencias. Según relató, la cadena se rompió, pero logró quedarse con ella.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores a tener mucha precaución, señalando que la inseguridad se está reflejando en todo el país. En esta oportunidad, él por poco es víctima mientras se encontraba de paseo por Cundinamarca.

¿Quién es Sebastián Moreno?

Sebastián Moreno es un influencer bogotano, quien se hizo conocido en redes sociales por sus videos en donde le toma fotografías a personas en la calle. Al ser un fotógrafo siempre anda con su cámara en mano buscando personas con "un estilo increíble" o historias en la ciudad.

Luego de varios años subiendo videos en diferentes plataformas digitales, actualmente tiene cerca de 12 millones de seguidores en TikTok y cerca de 6 millones en Facebook. En algunos de sus contenidos, también ha hecho labores sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Senado de la República

Buscan prohibir redes sociales a menores de 16 años en Colombia: así funcionaría la iniciativa

Congreso de la República

Congreso debate proposiciones sobre posesión de De la Espriella en guarnición militar

Asesinatos en Colombia

Camila Potosí fue sacada de su casa engañada y asesinada junto a su bebé en gestación

Otras Noticias

Selección de Argentina

'Chiqui' Tapia y otros dirigentes argentinos bajo la lupa del FBI: operativo en Nueva York

FBI incautó el celular de Chiqui Tapia y otros directivos de la AFA en Nueva York: esto se sabe

Fenómeno de El Niño

Colombia enfrenta déficit energético en medio del fenómeno de El Niño

De acuerdo con informes de XM, operador del sistema eléctrico, actualmente Colombia enfrenta un déficit de entre el 2,4% y el 3% de energía firme.

Venezuela

El refugio en Venezuela encargado de reencontrar familias y animales tras del doblete sísmico

Kylian Mbappé

Paparazzis captaron a Ester Expósito y Mbappé en una noche romántica en Miami

Republica Demócrata del Congo

La OMS alerta por el avance del ébola tras superar las 1.000 muertes en África