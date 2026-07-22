VIDEO | El peligro que corren decenas de niños y adultos en una garrucha para cruzar un río en Dabeiba

En la zona rural de Dabeiba, Antioquia, y la región de Urabá, más de 250 personas enfrentan diariamente una situación de riesgo al cruzar un río mediante una garrucha improvisada, ante la falta de un puente que garantice su seguridad y movilidad.

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La comunidad, conformada por un resguardo indígena y campesinos, donde hay al menos 45 niños, debe utilizar esta precaria estructura para acceder a servicios básicos como educación, atención médica y para transportar sus cosechas.

La situación ha sido denunciada con más fuerza luego de que se registrara una muerte en el lugar.

Nos han colocado una garrucha, nosotros pedimos puente, pero nos colocaron con una garrucha, pero la gente se cae de ahí. Hace poquito hubo una muerte.

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Denuncian que no se construiría el puente en ese lugar

El principal punto de la polémica radica en la ubicación prevista para la construcción del puente.

Los habitantes de la vereda Pegador, donde se concentra el mayor número de personas que requieren cruzar el río diariamente, denuncian que las autoridades locales planean construir la estructura en otra zona del municipio llamada Chiuga, lo que beneficiaría únicamente a un pequeño grupo de personas.

Tenemos ese problema del puente porque la verdad lo necesitamos, nos necesitamos de prioridad y entonces quieren hacer el puente, pero en una parte que se llama Chiuga, que nunca fue un puente tumbado por el Estado.

¿Qué dice la Alcaldía de Dabeiba del cruce en garrucha?

Ante estas acusaciones, la administración municipal de Dabeiba rechazó las versiones sobre presuntos favoritismos, así lo indicó Daniel Higuita, alcalde de Dabeiba:

Es un error afirmar que nosotros desde la administración municipal pretendemos beneficiar a una persona en particular con la construcción de un puente.

Según información oficial, el proyecto del puente para esta vereda se encuentra actualmente en fase de estudios y diseño, sin que se haya especificado una fecha concreta para el inicio de las obras.