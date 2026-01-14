CANAL RCN
Colombia Video

Pacientes de la Nueva EPS tienen que esperar entre tres y seis meses para recibir sus medicamentos en Girardot

En algunos casos, los usuarios han sido enviados a Fusa e, incluso, Bogotá para reclamarlos.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
08:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La espera para asignación de citas y entrega de medicamentos pone en riesgo la vida de los pacientes de la Nueva EPS, en Girardot, Cundinamarca.

Cada vez son más las denuncias de personas que, en meses, no han recibido los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento. Es el caso de Alicia García, que, siendo un paciente de la tercera edad, es enviada a otros municipios para reclamarlos:

“Me salió para Fusa el traslado, pero yo no tengo plata, soy una mujer de 70 años… incluso me mandaron para Bogotá y yo no conozco Bogotá, ¿Ahora qué hago?”.

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS
RELACIONADO

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Los pacientes deben pagar sus medicinas o esperar por ellas:

La crisis del sistema de salud obliga a los pacientes de la intervenida Nueva EPS a adquirir de su bolsillo los medicamentos que deberían entregarles.

Para los que no es una opción, resta la espera que, para algunos medicamentos, puede ir de los tres a los seis meses.

Andrés Felipe Cortés insiste en que “es una muestra de corrupción, para todo hay que hacer fila, una o dos horas, para la autorización de medicamentos, la autorización de citas y nunca hay. Llevo seis meses sin recibir medicamentos.”

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?
RELACIONADO

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

En algunos casos, incluso, se vence la autorización:

El trámite, incluso, tiende a alargarse; ya que, en algunos casos, la fórmula se vence y los pacientes deben pedir, nuevamente, una cita y esperar que los medicamentos lleguen, como explica Juan Bautista:

“Voy a ir nuevamente para que me citen porque me dicen que esas fórmulas ya están pasadas, me toca sacar otra cita para que el médico me dé la fórmula y volver a pedir los medicamentos.”

Veedurías ciudadanas denuncian fallas administrativas en la Nueva EPS que estarían detrás del problema. Según el veedor de salud de Girardot, Víctor García:

“Todo esto está haciendo mella en la ciudad de Girardot. Es terrible. Esta EPS está intervenida por el Estado y tiene serios problemas en asignación de citas y entrega de medicamentos. El gobierno nacional tiene que ponerle cartas en el asunto.”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría exige refuerzo de seguridad tras atentado en Neiva que dejó un menor muerto

Animales

Bomberos de Tunja rescataron a una perrita que había caído a un risco de 30 metros de altura en Boyacá

Transmilenio

¿Hay posibilidad de que baje la tarifa de Transmilenio? Esto explican los expertos

Otras Noticias

Venezuela

¿Qué tanto podría tardar la transición democrática en Venezuela?

Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump advirtió que su plan para el país latino no contempla elecciones en el corto plazo.

Salario mínimo

Esto es lo máximo que le pueden cobrar por administración y arriendo tras aumento del salario mínimo

¿El arriendo y la administración suben lo mismo que el salario mínimo 2026?

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez estaba preparando una canción para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

La casa de los famosos

Participantes rompieron trascendental regla en La Casa de los Famosos Colombia

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS