Pacientes de la Nueva EPS tienen que esperar entre tres y seis meses para recibir sus medicamentos en Girardot

La espera para asignación de citas y entrega de medicamentos pone en riesgo la vida de los pacientes de la Nueva EPS, en Girardot, Cundinamarca.

Cada vez son más las denuncias de personas que, en meses, no han recibido los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento. Es el caso de Alicia García, que, siendo un paciente de la tercera edad, es enviada a otros municipios para reclamarlos:

“Me salió para Fusa el traslado, pero yo no tengo plata, soy una mujer de 70 años… incluso me mandaron para Bogotá y yo no conozco Bogotá, ¿Ahora qué hago?”.

Los pacientes deben pagar sus medicinas o esperar por ellas:

La crisis del sistema de salud obliga a los pacientes de la intervenida Nueva EPS a adquirir de su bolsillo los medicamentos que deberían entregarles.

Para los que no es una opción, resta la espera que, para algunos medicamentos, puede ir de los tres a los seis meses.

Andrés Felipe Cortés insiste en que “es una muestra de corrupción, para todo hay que hacer fila, una o dos horas, para la autorización de medicamentos, la autorización de citas y nunca hay. Llevo seis meses sin recibir medicamentos.”

En algunos casos, incluso, se vence la autorización:

El trámite, incluso, tiende a alargarse; ya que, en algunos casos, la fórmula se vence y los pacientes deben pedir, nuevamente, una cita y esperar que los medicamentos lleguen, como explica Juan Bautista:

“Voy a ir nuevamente para que me citen porque me dicen que esas fórmulas ya están pasadas, me toca sacar otra cita para que el médico me dé la fórmula y volver a pedir los medicamentos.”

Veedurías ciudadanas denuncian fallas administrativas en la Nueva EPS que estarían detrás del problema. Según el veedor de salud de Girardot, Víctor García:

“Todo esto está haciendo mella en la ciudad de Girardot. Es terrible. Esta EPS está intervenida por el Estado y tiene serios problemas en asignación de citas y entrega de medicamentos. El gobierno nacional tiene que ponerle cartas en el asunto.”