Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja

En medio de la emergencia, habitantes de Montería han denunciado el robo de sus viviendas.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
02:01 p. m.
Tras días de lluvias intensas e inundaciones que dejan a 50.000 familias damnificadas en 27 de los 30 municipios del departamento de Córdoba, el agua empieza a retroceder.

De acuerdo con las autoridades, el nivel del agua en las últimas 24 horas ha bajado entre 10 y 15 centímetros en algunos casos de la capital del departamento: Montería. “Hay que confiar mucho en Dios. El agua está buscando, nuevamente, regresar al río”, celebró Ana Monsalve, damnificada por el invierno.

Sin embargo, la crisis humanitaria se mantiene en zonas rurales, a las que solo es posible llegar en botes especializados de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional.

En zonas profundas del departamento, el agua sigue cubriendo cultivos, establos y ranchos, en los que siguen pidiendo ayuda del Gobierno Nacional para recuperar lo poco que les queda. Mientras, las ayudas empiezan a ser distribuidas entre los damnificados.

Habitantes de Montería denuncian el robo de sus viviendas en medio de la emergencia:

En medio de la emergencia, cuando el nivel del agua parecía ser su única preocupación, los habitantes de Montería han empezado a denunciar el robo de sus viviendas en la comuna dos.

Con inflables, canecas y pequeñas embarcaciones han regresado a sus casas a sacar lo poco que logró salvarse, para evitar que otros lo hagan primero.

“Ya como uno no puede entrar, no está allá… ellos son más astutos que uno, buscan la forma, la manera de entrar y llevarse las cosas”, lamentó el local Ciro Cárdenas, en diálogo con Noticias RCN.

Y es que, según Sophia Uribe, otra de las damnificadas por las lluvias, “los vecinos han estado informando que se están robando todo lo que está en la cuadra”.

Por tanto, las autoridades ya se encuentran custodiando las casas, que aún se encuentran inundadas. Según el teniente coronel Pedro Isaza, comandante operativo de la Policía de Montería:

“Estamos colocando Policía en los sitios en los que se han realizado las denuncias con el fin de identificar a estas personas, trasladarlas a la estación, verificar qué antecedentes tienen y, si alguna de estas personas es capturada en flagrancia entrando a una casa que no es de ella, es inmediatamente dejada a disposición de la Fiscalía”.

