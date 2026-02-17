CANAL RCN
Colombia

Cruz Roja ha entregado 134 toneladas de asistencia humanitaria durante la emergencia por las lluvias

Con la campaña “Con toda por los damnificados”, 32.526 personas de 9.456 familias se han visto beneficiadas, en medio de la emergencia invernal.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:37 p. m.
El frente frío que se desplaza desde el norte del continente y ha generado un aumento en las lluvias tiene en jaque a ocho de los 32 departamentos de Colombia: Córdoba, La Guajira, Cesar, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó.

Por suerte, la Cruz Roja, con el apoyo de RCN, ha llegado a 4.641 donantes y, a corte del 17 de febrero de 2026, recaudó 859.552.280 pesos, a través de la campaña “Con toda por los damnificados”, para hacer frente a la emergencia invernal.

En total, se han entregado 134 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia, que han beneficiado 32.526 personas, de 9.456 familias damnificadas, pero el reto sigue siendo enorme, con 306.953 personas, de 101.347 familias, afectadas por las lluvias e inundaciones en la zona noroccidente del país.

¿Qué tipo de ayudas ha entregado la Cruz Roja bajo la campaña “Con toda por los damnificados”?

De momento, la Cruz Roja Colombiana ha entregado 9.002 kits de alimentos, en su mayoría no perecederos; 2.002 kits de higiene, con artículos que previenen enfermedades en situaciones de riesgo sanitario; 122 kits de cocina, con utensilios básicos, y 500 kits de noche.

Además, las comunidades golpeadas por la ola invernal han recibido 244 hamacas, 244 toldillos, 80 filtros de agua, 12.950 litros de agua y 0,7 toneladas de medicamentos.

¿Cómo aportar a la campaña “Con toda por los damnificados” de la Cruz Roja?

Todas las donaciones cuentan a la hora de ayudar a las familias damnificadas por las lluvias en Colombia. 11 vías y 38 puentes vehiculares se han visto afectados, al igual que 91 centros educativos y 16.113 viviendas, de las cuales, 4.158 han sido destruidas.

La Cruz Roja sigue aceptando donaciones, a través de la cuenta bancaria 0560455069996904 de la App Daviplata y su página web: https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/Con-toda-por-los-damnificados

Los aportes realizados también han permitido que 285 personas accedan a consultas de Atención Primaria de Salud (APS); 377, a consultas de Promoción y Prevención (PyP), y 429, a consultas de atención psicosocial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

