CANAL RCN
Colombia Video

Interpol emitió circular roja contra ‘Papá Pitufo’: esta libre desde hace un año en Europa

Con la boleta, el conocido 'zar del contrabando' será buscado por las autoridades en 196 países hasta efectuar su captura.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La interpol emitió circular roja en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que se encuentra en libertad, evadiendo la justicia colombiana, desde hace más de un año en Europa.

Con la boleta, el conocido ‘Zar del contrabando’, que se encuentra a la espera de asilo, será buscado en 196 países, hasta que autoridades internacionales logren efectuar su captura.

Piden circular roja de Interpol contra ‘Papá Pitufo’: ¿Hay riesgo de fuga?
RELACIONADO

Piden circular roja de Interpol contra ‘Papá Pitufo’: ¿Hay riesgo de fuga?

Fiscalía hizo la solicitud para asegurarse de que Marín asista a su audiencia de acusación:

La noticia se dio a conocer, a dos días de que la Fiscalía solicitara al coronel Gonzalo Andrés Córdoba, jefe encargado de Interpol Colombia, que emitiera una nueva circular roja en contra de Marín.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago”, se lee en la misiva de la fiscal 5 delegada ante jueces penales del circuito especializado, Nancy Carolina Aponte.

Con su solicitud, la Fiscalía busca garantizar que ‘Papá Pitufo’ asista a su audiencia de acusación, el 13 de noviembre, y deje de evadir la justicia en Europa.

'Papá Pitufo' recuperará su libertad inmediata: esto decidió un Tribunal Supremo de Portugal
RELACIONADO

'Papá Pitufo' recuperará su libertad inmediata: esto decidió un Tribunal Supremo de Portugal

‘Papa Pitufo’ fue capturado en España y Portugal, pero, hoy, se encuentra libre:

Al ser señalado como cabecilla de la estructura criminal, responsable del 80% del contrabando en Colombia, y de haber sobornado a autoridades aduaneras, de Policía y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Marín Buitrago huyó a Europa.

En abril del 2024 fue capturado en Valencia y luego dejado en libertad, por su doble nacionalidad, y en diciembre del mismo año fue recapturado en Oporto, Portugal, y dejado en libertad seis meses después por un recurso de habeas corpus.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Cayó el 'Hombre Araña del Siete de Agosto': trepó 15 metros para dañar una cámara y terminó grabado

Abuso a menores

Aberrante caso: hombre almacenó y compartió videos sexuales de menores de edad en Cartagena

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Salió de prisión tras 12 años y lo atraparon robando una moto en pleno centro de Bogotá

Otras Noticias

Bayern Múnich

¿Vincent Kompany y un desplante a Luis Díaz? DT del Bayern sorprendió con sus declaraciones

El técnico del Bayern Múnicho sorprendió al no incluir a Luis Díaz entre los posibles candidatos para disputar el Balón de Oro en el futuro.

Artistas

Revelaron un escalofriante audio de B-King antes de morir: "Que pase lo que tenga que pasar"

Luego de varios días de la muerte de B-King, se siguen conociendo nuevos detalles sobre los últimos momentos del artista.

Artistas

Shock mundial: murió una reconocida influencer que tan solo tenía 14 años

Finanzas personales

Advierten a inquilinos en Colombia con pagos de arriendo: esto dice la ley

Alimentos

Kéfir: estos son los beneficios de la bebida fermentada para su salud