Interpol emitió circular roja contra ‘Papá Pitufo’: esta libre desde hace un año en Europa

La interpol emitió circular roja en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que se encuentra en libertad, evadiendo la justicia colombiana, desde hace más de un año en Europa.

Con la boleta, el conocido ‘Zar del contrabando’, que se encuentra a la espera de asilo, será buscado en 196 países, hasta que autoridades internacionales logren efectuar su captura.

Fiscalía hizo la solicitud para asegurarse de que Marín asista a su audiencia de acusación:

La noticia se dio a conocer, a dos días de que la Fiscalía solicitara al coronel Gonzalo Andrés Córdoba, jefe encargado de Interpol Colombia, que emitiera una nueva circular roja en contra de Marín.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago”, se lee en la misiva de la fiscal 5 delegada ante jueces penales del circuito especializado, Nancy Carolina Aponte.

Con su solicitud, la Fiscalía busca garantizar que ‘Papá Pitufo’ asista a su audiencia de acusación, el 13 de noviembre, y deje de evadir la justicia en Europa.

‘Papa Pitufo’ fue capturado en España y Portugal, pero, hoy, se encuentra libre:

Al ser señalado como cabecilla de la estructura criminal, responsable del 80% del contrabando en Colombia, y de haber sobornado a autoridades aduaneras, de Policía y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Marín Buitrago huyó a Europa.

En abril del 2024 fue capturado en Valencia y luego dejado en libertad, por su doble nacionalidad, y en diciembre del mismo año fue recapturado en Oporto, Portugal, y dejado en libertad seis meses después por un recurso de habeas corpus.