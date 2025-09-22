CANAL RCN
Colombia Video

Piden circular roja de Interpol contra ‘Papá Pitufo’: ¿Hay riesgo de fuga?

En noviembre se realizará la audiencia de acusación contra ‘Papá Pitufo’.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:32 p. m.
La Fiscalía hizo una importante solicitud relacionada contra Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y apodado el zar del contrabando.

Por medio de un documento, la entidad le solicitó a la Interpol emitir una circular roja, en aras de evitar una eventual fuga para antes de la audiencia de acusación del 13 de noviembre.

La solicitud de la Fiscalía

Nancy Carolina Aponte, fiscal 5 delegada ante jueces penales del circuito especializado, le hizo esta solicitud al coronel Gonzalo Andrés Córdoba, jefe encargado de Interpol Colombia.

Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago.

’Papá Pitufo’ se encuentra en el punto de mira de las autoridades colombianas. Con las circulares rojas de Interpol, una persona puede ser buscada a nivel mundial (196 países) y, por ende, facilita los trámites de extradición.

¿Quién es ‘Papá Pitufo’?

A Marín lo requieren por haber sido la cabeza de una estructura que se dedicó al contrabando, en la que inclusive habrían participado funcionarios de la Policía de Aduanas (Polfa) en los principales puertos marítimos, como los de Buenaventura y Cartagena.

Las pesquisas han arrojado que durante bastante tiempo, la estructura de ‘Papá Pitufo’ era responsable del 80% de contrabando, principalmente cigarrillos, licor, ropa, calzado y cacharrería.

Sumado a ello, Marín le habría dado 13 millones de pesos y celulares a tres oficiales de Policía. Esto, como soborno para facilitar el ingreso ilegal de los productos. En al menos 17 reuniones, también habría sobornado a funcionarios públicos con dinero, camionetas y dispositivos costosos.

