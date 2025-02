Páramo le dio una sorpresa a mujer que fue estafada al comprar boletas para Shakira: así lo logró

Una mujer compartió en su cuenta de X una experiencia que rápidamente se volvió viral. Su intención inicial era comprar entradas para el concierto de Shakira y asistir junto a su hija, pero terminó cayendo en una estafa en línea que le costó $780.000.

En un video publicado en la red social, la mujer explicó que, a pesar de ser precavida con este tipo de compras, confió en una recomendación de una persona conocida en X, quien le sugirió adquirir los boletos a través de una página llamada conciertos.col en Instagram.

Sin embargo, tras realizar el pago, se dio cuenta de que había sido engañada y que las entradas que esperaba nunca llegarían.

Me siento un poco ridícula haciendo este video porque yo siempre soy la primera que les dice tengan cuidado cuando compran entradas a conciertos, ya que yo las he vendido antes y sé que hay mucha gente estafando. Desafortunadamente, confié en una persona que yo conozco de Twitter y me recomendó una página, y me acaban de robar $780.000.