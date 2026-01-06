Recomendaciones clave para visitar el Parque de los Nevados en 2026

Autoridades ambientales advierten que el ingreso está sujeto a horarios estrictos, capacidad máxima de visitantes y restricciones vehiculares que pueden cambiar la experiencia de los turistas. Si está pensando en recorrer este emblemático destino natural, cercano a Manizales y Murillo (Tolima), aquí le contamos todo lo que debe saber antes de su viaje para disfrutarlo de forma segura y responsable.

El Parque Nacional Natural de los Nevados es uno de los destinos ecológicos más visitados de Colombia, especialmente en temporadas festivas como la Feria de Manizales. Sin embargo, el aumento de visitantes obliga a extremar las medidas de control para proteger este frágil ecosistema de alta montaña.

Planear la visita: el primer paso obligatorio

De acuerdo con Simón Moreno, jefe del área protegida del parque, la recomendación principal para los turistas es planear la visita con anticipación. Esto implica ingresar a la página oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, buscar el micrositio del Parque de los Nevados y definir con claridad cuál atractivo desea visitar.

El parque cuenta con más de 10 atractivos naturales, asociados a zonas como el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y el Nevado Santa Isabel. Cada uno tiene condiciones de acceso, horarios y niveles de visitancia diferentes.

Brisas – Valle de las Tumbas: el sector más visitado

Uno de los puntos con mayor afluencia en esta temporada es el sector Brisas – Valle de las Tumbas, ubicado en el costado norte del parque y con acceso cercano desde Manizales y Murillo, Tolima, municipio que también ha incrementado notablemente su flujo turístico.

Precisamente por esta alta demanda, las autoridades han reforzado los controles de ingreso para evitar la sobrecarga ambiental.

Pico y placa y restricciones vehiculares

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que todos los fines de semana, incluidos los puentes festivos, rige el pico y placa en este sector del parque. Esta medida aplica durante todo el día y afecta tanto a vehículos particulares como a motocicletas.

Las autoridades recomiendan consultar previamente la información oficial publicada por Parques Nacionales, así como por las gobernaciones de Caldas y Tolima, antes de iniciar el viaje.

Horarios de ingreso y charlas obligatorias

El parque abre sus puertas a las 8:00 de la mañana y el cierre de ingreso es a las 2:00 de la tarde. No obstante, todos los visitantes deben asistir a una charla de inducción ambiental, cuya última sesión se realiza a la 1:30 p. m.

Llegar después de este horario implica no poder ingresar, incluso si el parque aún no ha cerrado oficialmente.

Capacidad máxima: un límite que se cumple

El atractivo Brisas – Valle de las Tumbas tiene una capacidad de carga de 1.036 personas. Si este cupo se completa antes del horario de cierre, el ingreso se suspende de inmediato.

Esta medida busca proteger el ecosistema, que solo puede soportar un número limitado de visitantes y vehículos sin sufrir daños ambientales.

Turismo responsable: una tarea de todos

Las autoridades reiteran el llamado a cuidar la naturaleza, respetar las normas del parque y asumir un comportamiento responsable. Tanto colombianos como turistas extranjeros deben entender que la conservación del Parque de los Nevados depende del compromiso de cada visitante.