Bogotá y Medellín, entre las ciudades con más trancones del mundo: informe reveló cifras impresionantes

El tráfico en las principales ciudades alcanzó niveles críticos según el más reciente informe de TomTom Traffic 2025. Bogotá se posicionó como el séptimo lugar del mundo con peor congestión.

Las cifras revelaron que los habitantes de la capital pierden aproximadamente 153 horas al año atrapados en el trancón, lo cual genera un nivel de congestión del 69.6%.

Más de 100 horas perdidas por año en Bogotá

Esta problemática también se percibe en Medellín, la cual se ubica en el puesto 11 a nivel global con un 66.9% de congestión. Los conductores también pierden 153 horas anuales.

El ranking latinoamericano es liderado por Ciudad de México, con 184 horas perdidas en el lapso de 12 meses.

En Bogotá, la Calle 13 se identifica como la vía más congestionada según la Secretaría de Movilidad, debido a la enorme cantidad de vehículos que ingresan y salen de la ciudad a través de este corredor. Sumado a ello, las obras en curso (como el nuevo intercambiador vial de Puente Aranda) aumentan los tiempos de espera en la vía.

Las pérdidas económicas para los conductores

Brandon Chinchilla, conductor de buseta en la ruta Bogotá-Mosquera desde hace tres años, es testigo de los trancones, calificando la movilidad como “muy pesada”. Para él, la congestión no solo repercute en tiempo, sino en pérdidas económicas por la reducción en los viajes que se hacen por día.

La ciudad tiene activos dos mil frentes de obra que disminuyen la movilidad, siendo las del Metro y avenida 68 las más congestionadas.

Para el caso de Medellín, el panorama es igualmente complejo. Un recorrido desde Sabaneta hasta Niquía, que en metro toma 35 minutos, requirió una hora y seis minutos en carro.

El secretario de Movilidad de Medellín reconoce la problemática y su relación con el crecimiento del parque automotor: “Pasamos en el año 2015, con poco más de 740 mil vehículos entre motos y carros, al 2025 con cerca de dos millones 500 mil vehículos”.

El estudio indica que el año pasado el promedio de velocidad en Medellín fue de 20.7 kilómetros por hora. La lluvia empeora significativamente la situación, generando lo que localmente se conoce como tacos.