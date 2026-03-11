Ataques con explosivos lanzados por drones continúan en Cauca tras atentado contra convoy militar en la Panamericana

El departamento del Cauca completa 24 horas bajo ataques con explosivos, tras el atentado registrado contra un convoy militar en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Patía.

La cadena de artefactos explosivos, detonados al paso de los uniformados, deja a dos civiles y tres soldados heridos. Uno más perdió la vida en las últimas horas.

“Uno de ellos falleció, dos se encuentran en el servicio de urgencias de nuestra institución. Ya fueron valorados y estabilizados”, informó René Zúñiga, subgerente científico del hospital de San José.

Nuevos ataques se registraron en las últimas horas:

Los ataques con explosivos lanzados desde drones de las disidencias de las Farc siguieron causando pánico entre los habitantes del departamento del Cauca.

En las últimas horas, se registró un ataque contra la población civil y las instalaciones de la policía, en Cajibío.

Y, en el corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, otros tres artefactos fueron lanzados en cercanías a una escuela rural, en la que se encontraban los niños y el personal docente en clases.

En un audio, en el que se escucha de fondo a varios menores de edad llorando, una profesora solicitó a los padres de familia recoger a sus hijos, de inmediato: “Los padres de familia mejor que vengan a recoger a los niños. Sería mejor hacerlo porque los niños están demasiado asustados, hay niños que están demasiado asustados, estaban llorando demasiado y es un peligro (mantenerlos aquí) porque (los grupos armados) están detrás de la Policía”.

Vía Panamericana sigue cerrada:

Tras los ataques, un menor de 17 años se suma a la lista de personas heridas por ataques con explosivos en el departamento.

La vía Panamericana, que conecta a 14 países del continente americano, permanece cerrada en el departamento del Cauca y los viajeros denunciaron en la noche que “no hay policía, ni nadie prestando acompañamiento, ni (ejerciendo) control”.