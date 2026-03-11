Quebrada se desbordó en la madrugada y arrasó con varios barrios en Melgar: así quedaron

Una emergencia se registró en la madrugada en el municipio de Melgar, donde las intensas lluvias provocaron la creciente súbita de la quebrada La Melgara, que terminó saliéndose de su cauce e inundando varios barrios.

El desbordamiento sorprendió a decenas de familias que dormían cuando el agua comenzó a ingresar a sus viviendas, dejando casas anegadas, habitaciones cubiertas de barro y enseres afectados.

Desde las primeras horas del día, organismos de socorro, bomberos y personal de gestión del riesgo, en coordinación con la alcaldía municipal, iniciaron las labores para atender la emergencia, retirar sedimentos y comenzar el censo de las familias damnificadas.

Quebrada se desbordó en la madrugada y arrasó con varios barrios en Melgar

Uno de los sectores más golpeados por la emergencia es el barrio Sicomoro, ubicado cerca de la ribera de la quebrada. Allí, desde muy temprano, equipos de emergencia trabajan junto a los habitantes retirando el barro que dejó la creciente.

La quebrada La Melgara se salió de su cauce durante la madrugada, y el agua avanzó por diferentes calles del municipio, ingresando a las viviendas ubicadas en los sectores cercanos.

Las imágenes que dejó la emergencia muestran casas cubiertas de sedimento y familias intentando recuperar lo que quedó tras el paso del agua.

Algunas de las personas afectadas relatan que el agua ingresó de forma repentina y que desde entonces han tenido que trabajar para retirar el lodo que quedó dentro de sus hogares.

Siempre se entró el agua, ahorita estoy sacando barro precisamente de los cuartos, hay mucho barro alrededor de la piscina.

En otras viviendas la situación fue aún más complicada, pues el agua alcanzó varios espacios de la casa, obligando a los residentes a levantar electrodomésticos y pertenencias para evitar que se dañaran.

La casa se inundó totalmente, nos tocó levantar la nevera, los colchones.

Mientras tanto, los organismos de socorro continúan realizando las labores de atención a la emergencia.

¿Qué otras zonas resultaron afectadas por las lluvias en Melgar?

Desde la Dirección de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio informaron que varias zonas resultaron afectadas por el desbordamiento de la quebrada.

Liuwer Albertos, Dirección de Ambiente y Gestión del Riesgo:

Siete sectores afectados en el municipio de Melgar, de los cuales ya nos encontramos realizando desde las tres de la mañana una mesa de trabajo verificando los sectores afectados.

Entre los sectores impactados se encuentran el barrio Sicomoro, el barrio Yajaira, el sector del Edén y el sector de La Gallera, entre otros puntos del municipio.

Las autoridades continúan con las labores de limpieza y verificación de daños, mientras la comunidad intenta remover el barro acumulado dentro de sus viviendas tras el paso de la creciente.