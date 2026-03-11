Donald Trump envía contundente mensaje a Irán ante la posibilidad de 'bajarse' del Mundial de 2026

En un anuncio que ha sacudido el fútbol mundial, el Ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, confirmó este miércoles 11 de marzo de 2026 que la selección nacional de fútbol, conocida popularmente como el "Team Melli", no participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La drástica decisión se produce a solo 93 días del inicio del torneo, que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Según las declaraciones oficiales emitidas a través de la televisión estatal iraní, el motivo principal es la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio y, específicamente, el reciente ataque que resultó en la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

"Considerando que este régimen corrupto (EE. UU.) ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo", declaró Donyamali.

¿Qué dijo Trump sobre la presencia de Irán en el Mundial de 2026?

Ante la enorme polémica que se ha armado en relación a estas declaraciones, Trump fue consultado antes sobre la presencia de la selección asiática en la cita orbital.

Tras una reunión de alto nivel en Washington entre el presidente Trump y el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, se anunció que el gobierno estadounidense otorgaría visados y garantías de hospitalidad para que el conjunto persa compitiera en suelo norteamericano.

Trump reiteró que el equipo iraní es "bienvenido" para disputar sus encuentros del Grupo G, los cuales están programados en ciudades como Seattle y Los Ángeles.

Sin embargo, este mensaje de apertura contrasta drásticamente con la retórica mantenida por la administración estadounidense en otros frentes, lo que ha generado desconfianza en las autoridades asiáticas.

Mientras la FIFA intenta mediar para evitar que el Mundial de 48 equipos pierda a uno de sus clasificados, el tiempo se agota. La posibilidad de que una selección de la misma región, como Irak o los Emiratos Árabes Unidos, ocupe la vacante está sobre la mesa, marcando lo que podría ser el boicot deportivo más significativo del siglo XXI.