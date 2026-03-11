CANAL RCN
Tendencias

Alexa y Tebi volvieron a tener encuentro dentro de La Casa de los Famosos: ¿llovieron críticas?

Pese a que la mujer aclaró que desea alejarse y conservar su relación, ambos volvieron a protagonizar un encuentro alejado de los demás.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

marzo 11 de 2026
01:39 p. m.
Una gran polémica ha sido desatada por Tebi Bernal y Alexa Torres, quienes son blancos de críticas en los días más recientes al protagonizar distintos acercamientos que ya han generado una ola de críticas en redes sociales.

Pese a que sus respectivas parejas ya se pronunciaron, los participantes volvieron a tener un nuevo acercamiento que ha abierto el debate una vez más.

¿Qué ocurrió entre Alexa y Tebi?

Aunque ambos participantes manifestaron su intención de mantener su vínculo bajo el título de una buena amistad, en las horas más recientes protagonizaron una nueva conversación en donde Alexa volvió a explicarle que no pretende perjudicar su relación por sostener un vínculo sentimental con su compañero.

No obstante, ante sus palabras, Bernal decidió acercarse a ella una vez más para abrazarla y darle un beso en una de sus mejillas.

“Yo no pienso dañar lo más hermoso que me ha pasado en la vida por una tontería de niña chiquita. Me estresa que metas la oración… tú qué crees que me repito. Me está quedando difícil”, le expresó Alexa a Tebi.

Por su parte, el hombre dio a conocer que la mujer debía desarrollar el “profesionalismo” para evitar generar sentimientos en medio de la competencia, pues recalcó que su esposo la está esperando fuera de la casa.

“Usted coge y piensa que esto es temporal, afuera está el esposito. Imagíname de la peor forma, piense en el afuera porque esto es temporal… entonces no le voy a volver a hablar”.

Alexa Torres analizó su situación con Tebi

La creadora de contenido tuvo la oportunidad de hablar frente a las cámaras de la casa en donde expresó que su interacción con Bernal podría corresponder a una “estrategia” de su parte.

“Yo necesito esa capacidad que tienen todos acá de poder ocultar sus emociones. Aunque también está el tema de que me quiera utilizar y de que todo esté siendo un invento por parte de él o por una estrategia”, manifestó.

Finalmente, recalcó que su interacción no se trataba de una estrategia de su parte ya que catalogó dicho asunto como algo “perjudicial” para ella.

