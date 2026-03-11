Resultado el Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 11 de marzo de 2026

La tarde de este miércoles 11 de marzo de 2026 volvió a traer uno de los momentos que muchos apostadores esperan a diario: el anuncio del resultado del Super Astro Sol.

Este juego de azar se ha convertido en una referencia constante para quienes siguen los sorteos que se realizan durante la jornada, ya que ofrece una oportunidad diaria de comprobar si la suerte coincide con la apuesta realizada.

A lo largo del día, miles de jugadores en diferentes regiones del país registraron sus combinaciones en puntos autorizados de chance o plataformas digitales. En cada jugada hubo una elección distinta: algunos apostaron cifras que consideran recurrentes en su vida y otros prefirieron números al azar.

El sorteo se llevó a cabo en horas de la tarde y, como ocurre en cada jornada, la combinación ganadora fue publicada a través de los canales oficiales para que los participantes pudieran verificar sus resultados.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de marzo de 2026

Después de las 4:00 de la tarde, los apostadores pudieron conocer que la combinación favorecida en esta ocasión fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Además, los premios a los que se puede acceder son:

42.000 veces lo apostado por el signo y los cuatro números.

1.000 veces lo apostado por el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

El Super Astro Sol, un sorteo que se repite cada día con nuevas combinaciones

Una de las características del Super Astro Sol es que cada resultado es completamente independiente del anterior. Esto significa que, sin importar lo ocurrido en jornadas pasadas, siempre hay una oportunidad diferente para quienes participan.

Esa dinámica mantiene el interés de los apostadores, que revisan el resultado del día para saber si su jugada estuvo cerca de la combinación ganadora o si lograron algún acierto.

Además del número de cuatro cifras, el signo zodiacal se convierte en un elemento clave dentro del resultado final. Para algunos jugadores, esta variable añade un componente especial al momento de elegir su apuesta.