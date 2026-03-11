José Antonio Kast se posesiona como nuevo presidente de Chile

En una ceremonia realizada en el pleno del Congreso, en Valparaíso, Chile, a hora y media de la capital, Santiago, se posesionó el miércoles (11/03/2026) como el nuevo presidente el ultraconservador José Antonio Kast.

Electo en su tercer intento por llegar al Palacio de La Moneda, con una de las mayorías más altas desde que la democracia se retomó en Chile, Kast prometió mejorar la seguridad, los controles de migración, la economía, el sistema penitenciario y las relaciones internacionales, sobre todo con la administración Trump en los Estados Unidos.

Sin explicar cómo, dijo que expulsaría a 33.000 migrantes indocumentados y reduciría el gasto en 6.000 millones de dólares, en lo que representa un giro abrupto a la derecha, tras la salida del presidente Gabriel Boric.

¿Cómo inician sus relaciones con la región?

Desde el martes ha tenido reuniones bilaterales con autoridades internacionales que han llegado a Chile. Sin embargo, su encuentro con el presidente argentino Javier Milei tuvo que aplazarse por demoras en su vuelo.

El antiguo líder del Partido Republicano invitó a la senadora de oposición María Fernanda Cabal a una recepción con motivo de su asunción al mando presidencial, este miércoles.

Horas antes, fue programada su posesión en un evento que contó con la presencia de figuras clave del nuevo bloque regional, como Javier Milei y Nayib Bukele, así como con varios representantes de Europa.

Las polémicas del noveno presidente de Chile tras la dictadura:

En campaña, Kast —que se convierte en el noveno presidente tras la dictadura en Chile— esquivó las preguntas relacionadas con su supuesta admiración por Augusto Pinochet.

Sin embargo, entre sus ministros se encuentran dos de los abogados que, en vida, defendieron a Pinochet y su régimen, que causó la muerte y desaparición de cientos de chilenos durante 17 años de régimen.

Además, años atrás, la prensa chilena reveló que su padre, de nacionalidad alemana, recibió órdenes del nazismo, como soldado, en la Segunda Guerra Mundial. Declaraciones que Kast, con nueve hijos, desmintió, advirtiendo que fue reclutado a la fuerza.