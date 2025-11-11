CANAL RCN
Colombia Video

Rompió el silencio el párroco que fue usado como escudo durante violenta riña en Bogotá

El padre Hernando Moreno contó cómo fueron los angustiosos momentos vividos durante la misa.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:55 a. m.
Lo que inició como una eucaristía, terminó en momentos de terror entre los feligreses. Una misa en el suroccidente de Bogotá se convirtió en un violento hecho que incluyó armas.

RELACIONADO

A las 6:00 p.m. del lunes 10 de noviembre se llevó a cabo la misa en la parroquia Santo Tomás Moro, la cual queda en el barrio Timiza de la localidad de Kennedy. Entre los feligreses había unos menores de edad armados.

Detonante habría sido el robo de una gorra

Uno de ellos utilizó al párroco Hernando Moreno como escudo. Esto, para defenderse de los otros que querían atacarlo armados con puñales. Al parecer, el detonante habría sido el robo de una gorra.

De acuerdo con lo visto en videos de redes sociales, el adolescente entró a la iglesia mientras era perseguido por una decena de personas.

La situación pudo ser controlada por la Policía. Cinco adolescentes fueron aprehendidos y un adulto fue llevado al Centro de Traslado por Protección.

Así vivió el párroco los momentos de angustia

En diálogo con Noticias RCN, el párroco contó detalles de este hecho: “En ningún momento escucharon razones. Este muchacho, no sé por qué, entró a la iglesia. Seguramente buscando refugio porque venían detrás de él con cuchillos. Él decía que no se había robado la gorra. Les he dicho que a la misa no se entra con gorra”.

RELACIONADO

Los feligreses que presenciaron los hechos también se pronunciaron. “No se vio el respeto para la iglesia ni para ninguno”, comentó Armando Vergara, uno de los vecinos.

A inicios de septiembre ocurrió un suceso similar en el barrio, aunque en otra iglesia que queda a pocas cuadras: la parroquia San Leonardo Murialdo. Un hombre apuntó con un arma traumática al sacerdote.

Los propios feligreses intercedieron y pudieron neutralizar al sujeto. Gracias a ello, la Policía pudo capturarlo a los pocos minutos. Además, el sacerdote lo denunció.

