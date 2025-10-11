CANAL RCN
VIDEO | Menores se enfrentaron a cuchillo y usaron al padre como escudo en plena misa en Bogotá

El aterrador caso ocurrió cuando se oficiaba la eucaristía en la parroquia del barrio Timiza, en Kennedy. Todo quedó registrado en video.

noviembre 10 de 2025
09:55 p. m.
En horas de la noche de este 10 de noviembre, en plena celebración de una misa en la parroquia Santo Tomás Moro, ubicada en el barrio Timiza, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se registró un aterrado enfrentamiento a cuchillo en el altar donde el padre oficiaba la eucaristía.

Feligreses grabaron el momento exacto en el que uno de los menores usó al padre como escudo para evitar ser apuñalado por al menos 10 jóvenes armados con cuchillos.

Gritos y oraciones se escuchaban en los segundos de tensión que terminaron con la presencia de la Policía que controló la situación y se llevó al grupo de jóvenes en calidad de detenidos.

¿Por qué se desató el enfrentamiento a cuchillo en una iglesia de Timiza?

De acuerdo con la información preliminar que se conoce del caso, el joven que se resguardó al lado del sacerdote que celebraba la misa, estaba siendo perseguido por el grupo de más de 10 personas que, supuestamente, querían apoderarse de una gorra.

El adolescente ingresó corriendo a la iglesia y llegó al altar donde buscó protegerse con el padre. Sin embargo, en las imágenes de videos grabados por los feligreses, se ve que también llevaba un cuchillo de gran tamaño, de color blanco.

A escasos metros la turba enfurecida amenazaba al joven que se resguardaba al lado del padre.

¿Qué pasó con los menores que pelearon a cuchillo en iglesia de Timiza, en Bogotá?

En video quedó registrado cuando las autoridades llegaron a la iglesia para controlar la situación. Las imágenes permiten ver que los jóvenes fueron detenidos y subidos a una patrulla para esclarecer los hechos en una estación de la Policía.

Asimismo, el video muestra cuando intentaban subir al menor que estaría siendo agredido en la misma patrulla en la que iban sus verdugos. Esta situación causó conmoción porque era un riesgo trasladarlo en el mismo espacio.

Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades frente a este delicado hecho.

