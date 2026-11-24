Un carro bomba estalló en las cercanías de la Gobernación del Meta en Villavicencio, dejando un saldo de 23 personas heridas que fueron distribuidas en seis centros asistenciales de la ciudad. El Hospital Departamental de Villavicencio recibió la mayor cantidad de víctimas, con ocho personas afectadas por la onda expansiva.

Balance de los heridos tras carro bomba

Luis Alejandro Mesa, gerente del Hospital Departamental de Villavicencio, informó sobre el estado de los pacientes: "Tenemos tres pacientes en unidades de cuidados intensivos, dos pacientes que están en observación, un paciente que fue dado de alta en la madrugada y dos pacientes que todavía que están bajo tratamiento médico especializado”.

Según su versión, las personas en cuidados intensivos se encuentran bajo manejo especializado con equipos multidisciplinarios.

Adicionalmente, aseguró que desde que se registró el atentado, “activamos todo el tema del Comité de Emergencias del Hospital para recibir los heridos por este incidente presentado en cercanías a la Gobernación del Meta con un balance de ocho personas que recibimos anoche, ocho personas heridas”.

Hasta el momento, seis pacientes han sido dados de alta de los diferentes centros médicos. Las autoridades continúan las investigaciones sobre el atentado terrorista, mientras la comunidad se recupera del impacto de esta acción violenta que sacudió la ciudad durante la noche.

Revelan nuevos detalles sobre el atentado en Villavicencio

Por otro lado, a medida que avanzan las horas se han conocido más detalles del cruel acto violento. Al parecer, el vehículo utilizado en el atentado había sido robado en Puerto Gaitán, Meta, según las autoridades.

Cuatro hombres armados, identificándose como miembros del Frente 39 de las disidencias de las Farc, sustrajeron el automóvil y lo trasladaron hacia la selva, donde fue cargado con aproximadamente 100 kilos de explosivos. El vehículo portaba placas "gemeleadas", es decir, duplicadas de otro automóvil de características similares para pasar desapercibido en las vías nacionales.

Los daños materiales fueron significativos. Propietarios de negocios y hoteles describieron que los techos quedaron destruidos con vidrios rotos y estructuras colapsadas.