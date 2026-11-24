Un sismo de magnitud 6,4 se registró este martes 24 de noviembre de 2026 en el océano Índico, en la región de Mauricio y Reunión.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revisó el registro y situó el epicentro mar adentro, al noreste de Rodrigues, una isla que pertenece a Mauricio.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 6,4?

El movimiento ocurrió a las 6:06 a. m., hora de Colombia, cuando en Mauricio eran las 3:06 p. m.

El USGS ubicó el epicentro en las coordenadas 17,705 grados de latitud sur y 65,700 grados de longitud este. El sismo se originó a 10 kilómetros de profundidad, por lo que se considera superficial.

¿Qué se sabe sobre los daños y la alerta de tsunami?

El sistema PAGER del USGS asignó al evento un nivel verde en sus estimaciones de víctimas mortales y pérdidas económicas.

Por su parte, el Sistema Global de Alerta y Coordinación ante Desastres (GDACS) estimó un impacto humanitario bajo, teniendo en cuenta la magnitud del sismo y la exposición y vulnerabilidad de la población.

La magnitud mide el tamaño del sismo en su origen. La intensidad, en cambio, describe con qué fuerza se sacude el suelo en un lugar concreto. Esa diferencia ayuda a entender por qué un evento de magnitud 6,4 puede recibir una estimación baja de impacto cuando ocurre mar adentro.