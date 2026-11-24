Un carro bomba estalló frente a la sede de la Gobernación del Meta en Villavicencio a las 9:35 de la noche de este 23 de noviembre, dejando preliminarmente 23 personas heridas y graves daños materiales en edificaciones gubernamentales y comercios aledaños.

Carro bomba en Villavicencio: ¿Quién está detrás?

La gobernadora del Meta confirmó en entrevista con Noticias RCN que el presidente de Colombia viajará este martes al departamento para liderar un Consejo de Seguridad.

“Yo creo que hoy el mensaje es claro de solidaridad por las víctimas, pero también de la resiliencia de los metenses y de los colombianos", declaró la mandataria departamental, quien estuvo desde el momento del atentado coordinando la atención a las víctimas en hospitales públicos y privados de la región.

La mandataria también indicó que hasta el momento se cree el atentado fue perpetrado por las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco y que tendría relación con una serie de operativos militares que se han venido desarrollando en el sur del departamento específicamente en Mapiripán y Puerto Gaitán.

“Yo creo que, gracias a esta nueva política de seguridad, estamos recuperando el territorio. Hace unos días tuvimos unas situaciones de nuestra fuerza pública hacia el sur del Meta contra unos grupos delincuenciales en cabeza de Iván Mordisco. Se cree presuntamente que son ellos a los que se le atribuye este acto terrorista y por supuesto, hoy el mensaje de acompañamiento a las víctimas”, aseguró.

Cabe mencionar que desde la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio ofrecieron una recompensa de 150 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los responsables del atentado. “Necesitamos que la ciudadanía nos cuente. La seguridad es de todos, nos corresponde a todos”.

Buscan brindar ayudas económicas a afectados por carro bomba en Villavicencio

Respecto a los comerciantes afectados, la mandataria confirmó que desde anoche se trabaja de manera articulada con la alcaldía para evaluar los daños y establecer ayudas económicas.

“Estamos sentados, desde anoche revisando todas las afectaciones que tuvo el edificio de la Gobernación y los comerciantes para empezar a tomar acciones, que sientan el acompañamiento, no solamente el tema de seguridad, sino el tema de recuperar, por supuesto, todas sus edificaciones”, indicó.

La funcionaria destacó la resiliencia de los ciudadanos y defendió la política de seguridad del Gobierno Nacional: “Aquí los llaneros somos resilientes, aquí somos berracos. A pesar de las adversidades, venimos trabajando con el Gobierno a que baje la extorsión, a volverle a recuperar la seguridad en el país”.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, solo personas heridas que reciben atención médica en diferentes centros hospitalarios de Villavicencio.