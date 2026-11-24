Noticias RCN conoció las imágenes del momento en que la camioneta blanca, que posteriormente explotó en Villavicencio, transitaba por las calles de la ciudad. El vehículo fue captado en inmediaciones de la calle 39 con carrera 33, cerca de la Universidad del Meta (Unimeta).

De acuerdo con la información conocida por este medio, la camioneta transportaba cerca de 100 kilogramos de explosivos y la detonación habría sido activada mediante un temporizador. El vehículo habría sido reportado como hurtado ocho meses en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Cuatro hombres armados habrían perpetrado el robo.

El atentado, ocurrido sobre las 9:13 de la noche del lunes, dejó al menos 23 personas heridas y daños a edificios y locales comerciales a 500 metros a la redonda.

Ofrecen recompensa por información sobre responsables de atentado en Villavicencio

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que en la noche del lunes iniciaron las labores pertinentes con las víctimas del atentado terrorista e indicó que la Gobernación y la Alcaldía ofrecen una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del ataque.

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Cortés pidió colaboración de la comunidad para alertar a las autoridades cuando se vean movimientos irregulares. "Necesitamos acompañar a nuestra fuerza pública, las instituciones, gobernaciones, alcaldías y necesitamos la colaboración de la ciudadanía. La seguridad es de todos y nos corresponde a todos".

"No vamos a negociar bajo el terror": presidente de la Espriella

Luego de ocurrido el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella a través de la red social X condenó el atentado y expresó su solidaridad con los afectados.

"Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio (...) No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder", escribió.

El mandatario colombiano además hizo una advertencia a los responsables del atentado terrorista. "A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja".